Ataque a mujeres trans en Palermo: "No vamos a permitir que queden impunes", afirmó Jorge Macri

Asimismo, agregó que "los ministros de Justicia (Gabino Tapia) y de Seguridad (Horacio Giménez) ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley", sentenció.

Como ya se informó, las imágenes muestran a varios jóvenes, organizados en grupo y desplazándose a pie y en bicicletas, rodeando la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución.

En uno de los videos subido a redes sociales acompañado por la leyenda despectiva "a correr los trabas", celebran la agresión como un acto de burla entre los involucrados y acompañando la frase con emojis de risa, provocando la indignación generalizada ante semejante e injustificado salvajismo.