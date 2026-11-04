Ataque a mujeres trans en Palermo: "No vamos a permitir que queden impunes", afirmó Jorge Macri
El jefe de Gobierno de la Ciudad se pronunció tajantemente sobre los actos de inusitado salvajismo registrados en Palermo y protagonizado por un grupo de jóvenes.
En las últimas horas se viralizaron imágenes en los que se observa a un grupo de jóvenes atacar a golpes a trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, luego de hacer un recorrido en bicicleta y a pie por otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
Los agresores, que comenzaron su violento itinerario en Constitución, las persiguieron y les arrojaron distintos objetos y golpearon durante un episodio que quedó registrado en videos que difundieron en redes sociales los mismos atacantes.
Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía de la Ciudad ya interviene en el hecho que conmociona a la gran mayoría de los argentinos que la violencia inusitada con que actuaron estos sujetos.
La reacción de Jorge Macri a los violentos
Por su parte, Jorge Macri afirmó que el ataque sufrido por trabajadoras sexuales trans es "de suma gravedad" y afirmó que los ministerios porteños de Seguridad y de Justicia "ya están avanzando con la investigación".
El jefe de Gobierno remarcó que no permitirán que "estos delitos queden impunes" y aseguró que a los responsables les van "a caer con todo el peso de la ley", porque “los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes", sostuvo en redes sociales.
Asimismo, agregó que "los ministros de Justicia (Gabino Tapia) y de Seguridad (Horacio Giménez) ya están avanzando con la investigación para identificar a estos delincuentes. Les vamos a caer con todo el peso de la ley", sentenció.
Como ya se informó, las imágenes muestran a varios jóvenes, organizados en grupo y desplazándose a pie y en bicicletas, rodeando la escena mientras gritan provocaciones e incitan a la persecución.
En uno de los videos subido a redes sociales acompañado por la leyenda despectiva "a correr los trabas", celebran la agresión como un acto de burla entre los involucrados y acompañando la frase con emojis de risa, provocando la indignación generalizada ante semejante e injustificado salvajismo.
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