La SIDE recluta agentes: cuáles son los requisitos para ser miembro del Cuerpo de Inteligencia de la Nación
Por más peculiar que parezca la convocatoria existen parámetros específicos para seleccionar a quienes podrían empezar a trabajar para el Estado nacional.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió este martes la convocatoria al Concurso Público de Ingreso 2027 para el Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia. En los carteles que aparecieron en la vía pública consta que se busca a "los mejores" para el puesto, pero, ¿cuáles son los requisitos para entrar en carrera?
Con la aprobación del reglamento de ingreso a la carrera profesional para ser agente de la SIDE, el Estado argentino -hoy en manos del Gobierno de Javier Milei- espera reclutar postulantes que cumplan con los siguientes lineamientos:
- Ser mayor de edad.
- Tener ciudadanía argentina, ya sea por ser nativos, estar naturalizados o por opción.
- Tener el secundario completo y título válido.
- Aprobar las evaluaciones médicas además de exámenes físicos y psicológicos.
- Pasar por una instancia de evaluación de seguridad, incluida una investigación de antecedentes.
- Presentar disponibilidad para un traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
De acuerdo al cargo al que se quiera acceder podrían variar los requisitos académicos -y los pedidos de títulos superiores al de Bachiller de la escuela secundaria-, y en el caso del estatus de ciudadanía, se considera que están en carrera quienes no estén alcanzados por impedimentos e incompatibilidades.
Todas esas cuestiones saldrán a la vista durante el proceso de evaluación de los candidatos.
Una vez preseleccionados los candidatos, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, definirá los cupos y perfiles que necesita el organismo.
Sólo entonces comenzará el proceso de selección, que constará de cuatro etapas durante las cuales se eliminarán a los candidatos "no aptos".
Durante la tarde de este martes trascendieron en medios locales, como MDZ Online, algunos de los perfiles que podrían servir a la SIDE:
- Análisis Estratégico: pueden postularse especialistas en relaciones internacionales, ciencia política, economía, derecho y geografía.
- Idiomas y Estudios Regionales: se busca desde traductores e intérpretes de otros idiomas hasta expertos en política internacional focalizados en regiones específicas.
- Ciberinteligencia: con competencia para ingenieros en sistemas, informáticos, científicos de datos y especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial, criptografía y análisis geoespacial.
- Contrainteligencia y Seguridad: se busca a profesionales de seguridad, derecho, criminología y protección de la información.
- Apoyo Institucional: para nutrir el área de Recursos Humanos, Contabilidad, Legales y Administración; contribuirá al éxito del postulante una experiencia en gestión en el sector público.
- Operaciones: es el nombre que la SIDE de Javier Milei decidió ponerle al área de agentes que demuestren el criterio, discreción, adaptabilidad y capacidad para decidir bajo presión, es decir, quienes sean seleccionados y entrenados para obtener información en el terreno dentro del marco legal vigente.
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