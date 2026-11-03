Leandro Santoro en C5N: "Quienes sufren el acoso de agencias de cobro de deudas evalúan la peor decisión"

"Más de 20 diputados tenemos de testigo que el 10 o el 20 por ciento de la gente que vino estuvo evaluando la peor decisión. Quienes lo pensaron o hasta lo intentaron. Es un poco el termómetro de una sociedad rota, que se siente abandonada, que siente que no tiene más opciones y donde se acumulan problemas económicos, emocionales y de empleo. Es algo que no ve el Presidente", disparó el dirigente.

Cómo es la ley y los límites que impone a las empresas

La iniciativa aprobada fija reglas de juego estrictas para las empresas de cobranza extrajudicial y los bancos, otorgándole facultades de sanción e inspección a la administración porteña:

Límite de contactos: Impide que las agencias realicen más de dos llamados o comunicaciones por semana a un mismo deudor.

Prohibición de engaños: Prohíbe de manera categórica el envío de falsas cédulas o notificaciones con apariencia judicial diseñadas para atemorizar a las familias.

Sanciones severas: La Ciudad podrá quitarle la habilitación comercial a los bancos y agencias que incumplan las pautas de trato digno.

"La ley impide el hostigamiento, pone sanciones y le da la posibilidad a la Ciudad de sacar la habilitación si incumplen. Pone reglas claras y protege a los más vulnerables. Esto no es un problema individual, sino social y político. Hoy tenemos una herramienta", destacó Santoro.

Para cerrar, el legislador remarcó que la efectividad de la norma queda ahora en manos del Poder Ejecutivo porteño. "Ahora depende del Gobierno de la Ciudad cuando se reglamente la ley. Hasta ahora no tenía las herramientas legales para intervenir, pero ahora sí las tiene", concluyó.