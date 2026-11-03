Leandro Santoro en C5N: "Quienes sufren el acoso de agencias de cobro de deudas evalúan la peor decisión"
El legislador porteño habló en C5N sobre el proyecto propio contra el acoso y las amenazas por deudas, recientemente sancionado en la Ciudad.
Tras la aprobación unánime en la Legislatura porteña del proyecto de ley para regular la actividad de las agencias de cobranza, el legislador Leandro Santoro pasó por el programa del Gato Sylvestre en C5N y dejó un contundente diagnóstico sobre la violencia cotidiana, las presiones psicológicas y la desprotección que atraviesan miles de deudores en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva norma busca poner un freno al bombardeo sistemático de llamadas, mensajes extorsivos y falsas notificaciones judiciales que sufren familias por deudas reales o infundadas.
Un caso trágico que conmovió a la Legislatura
Durante la entrevista, Santoro detalló cómo el crudo testimonio de la familia de una joven que se quitó la vida tras sufrir el acoso de una agencia de cobros terminó por destrabar el consenso político en el recinto porteño.
"El caso ayudó para que la ley que sancionamos haya salido por unanimidad. Camila contó que su mamá recibió un mensaje de una agencia diciendo que su otra hija tenía una deuda; le dijeron que le iban a embargar la camioneta al papá y que le iban a sacar la pensión. La madre le reenvió el mensaje a su hija y, a la hora, Camila se quitó la vida. Esto ayudó de alguna manera para que la política de la Ciudad de Buenos Aires se diera cuenta de la gravedad del problema", relató el legislador en la pantalla de C5N.
El testimonio de los afectados y la crítica de Leandro Santoro a la mirada nacional
Antes de la votación, la Legislatura abrió sus puertas para convocar a ciudadanos endeudados a exponer las metodologías de hostigamiento a las que son sometidos a diario. Santoro remarcó la dimensión humana de la crisis económica y social que atraviesa el país:
"Más de 20 diputados tenemos de testigo que el 10 o el 20 por ciento de la gente que vino estuvo evaluando la peor decisión. Quienes lo pensaron o hasta lo intentaron. Es un poco el termómetro de una sociedad rota, que se siente abandonada, que siente que no tiene más opciones y donde se acumulan problemas económicos, emocionales y de empleo. Es algo que no ve el Presidente", disparó el dirigente.
Cómo es la ley y los límites que impone a las empresas
La iniciativa aprobada fija reglas de juego estrictas para las empresas de cobranza extrajudicial y los bancos, otorgándole facultades de sanción e inspección a la administración porteña:
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Límite de contactos: Impide que las agencias realicen más de dos llamados o comunicaciones por semana a un mismo deudor.
Prohibición de engaños: Prohíbe de manera categórica el envío de falsas cédulas o notificaciones con apariencia judicial diseñadas para atemorizar a las familias.
Sanciones severas: La Ciudad podrá quitarle la habilitación comercial a los bancos y agencias que incumplan las pautas de trato digno.
"La ley impide el hostigamiento, pone sanciones y le da la posibilidad a la Ciudad de sacar la habilitación si incumplen. Pone reglas claras y protege a los más vulnerables. Esto no es un problema individual, sino social y político. Hoy tenemos una herramienta", destacó Santoro.
Para cerrar, el legislador remarcó que la efectividad de la norma queda ahora en manos del Poder Ejecutivo porteño. "Ahora depende del Gobierno de la Ciudad cuando se reglamente la ley. Hasta ahora no tenía las herramientas legales para intervenir, pero ahora sí las tiene", concluyó.
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