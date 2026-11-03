Más sospechas detrás del templo evangélico inaugurado por Javier Milei y el perfil de su candidata en Neuquén

En tanto, el administrador de la obra, el pastor David Schlereth, aseguró que el dinero provino "exclusivamente de las personas que son parte de la iglesia" mediante donaciones de propiedades y aportes de fieles durante 15 años.

Al ser consultado por el valor final de la construcción, Schlereth eludió precisar la cifra: "No tenemos el número todavía. Somos una entidad privada y no tenemos por qué darle explicaciones a nadie".

Por su parte, el exdiputado provincial Andrés Blanco (PTS) recordó las partidas estatales recibidas por la federación de iglesias ACIERA (que integran los Márquez) al comienzo de la gestión libertaria por 177 millones de pesos. Pese a que Schlereth negó haber percibido dinero estatal, la falta de respuesta a los pedidos de informes legislativos mantiene vivas las dudas sobre el financiamiento público.

Ficha Limpia y títulos truchos: la situación judicial de Nadia Márquez

El informe de Bonavitta apuntó de lleno contra la figura política que impulsó el acto: la senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, quien aspira a competir por la gobernación de Neuquén en 2027.

Sin embargo, su candidatura choca con una traba legal infranqueable: en la provincia rige la Ley de Ficha Limpia, norma que la inhabilitaría por haberse acogido a una probation en una causa penal por estafas con la entrega de títulos universitarios falsos.

En diálogo con C5N, Paola Márquez, una de las víctimas damnificadas por el instituto educativo que administraba la familia pastoral, relató el drama vivido a comienzos de los años 2000. "Pagamos tres años la cuota y la matrícula haciendo un esfuerzo enorme. Al terminar la carrera de Periodismo, descubrimos que los títulos no tenían ninguna validez provincial ni nacional. Según ellos, el título solo valía en Estados Unidos por una iglesia", denunció la damnificada.

Javier Milei y Nadia Marquez en Neuquén.

Durante el informe se exhibieron los recibos oficiales del cobro de cuotas firmados de puño y letra por Nadia Márquez en su rol de secretaria de la institución, al tiempo que las víctimas denunciaron haber sufrido fuertes amenazas para que retiraran las querellas judiciales de la causa.

Dos aviones de la Fuerza Aérea para llevar a Javier Milei un acto político-religioso

El cierre de la investigación periodística puso la lupa sobre el costo fiscal que representó para el Estado nacional el traslado del Presidente de la Nación y su comitiva.

De acuerdo con lo revelado en la pantalla de C5N, el Poder Ejecutivo movilizó dos aviones oficiales de la Fuerza Aérea hasta la provincia de Neuquén, con capacidad combinada para más de 50 pasajeros.

"Un Presidente que no te inaugura una escuela ni un hospital porque congeló la obra pública, viaja a inaugurar un templo evangélico. ¿Cuál era la necesidad de mover dos aviones oficiales para un acto que, además de religioso, fue un armado político para respaldar a Nadia Márquez?", cuestionó Bonavitta, confirmando que ya se presentó un pedido formal de Acceso a la Información Pública para conocer el costo total del vuelo y la lista completa de la comitiva.