ATE anunció paro y movilización contra la reforma laboral para el 9 de diciembre
La Asociación Trabajadores del Estado convocó a una “jornada nacional de lucha” para el 9 de diciembre.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para el martes 9 de diciembre, acompañado de una movilización al Congreso de la Nación. La medida fue tomada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los cambios que impulsa La Libertad Avanza son de "una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo".
“No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos. Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”, consideró a través de un mensaje publicado este viernes en su cuenta de la red social X.
En esa misma línea exigió: “Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata. Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal”.
Según indica el comunicado de ATE enviado a la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, “mientras que en la Capital Federal se movilizará el Congreso de la Nación, en los restantes distritos provinciales serán las conducciones locales quienes definan la modalidad de la protesta”.
“En contexto de fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleo, subempleo y multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas), el Gobierno Nacional avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”, asegura el envío firmado por el Consejo Directivo Nacional de ATE.
Desde el sindicato repudian “cualquier intento de discutir una reforma laboral sin la participación genuina de los trabajadores”. Al final, presentan una lista con diez puntos de reclamo.
- Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional
- Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.
- No al desguace del Estado.
- Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.
- Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados
- Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.
- Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.
- Restitución de los fondos adeudados a las provincias.
- Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.
- Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.
