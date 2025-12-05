ATE anunció paro y movilización contra la reforma laboral para el 9 de diciembre

ate paro

“En contexto de fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados con marcado desempleo, subempleo y multiempleo (para poder cubrir las necesidades básicas), el Gobierno Nacional avanza en una reforma que solo plantea beneficiar a grandes empresas y multinacionales, cercenando cada vez más los derechos adquiridos por la clase trabajadora, permitiendo, entre otras cosas, despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”, asegura el envío firmado por el Consejo Directivo Nacional de ATE.

Desde el sindicato repudian “cualquier intento de discutir una reforma laboral sin la participación genuina de los trabajadores”. Al final, presentan una lista con diez puntos de reclamo.

Rechazo a la reforma laboral regresiva que propone el Gobierno Nacional

Inmediata reapertura de las paritarias y aumento salarial para las y los estatales.

No al desguace del Estado.

Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

Pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados

Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.