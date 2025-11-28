ATE ya anunció un paro nacional para el día en que se comenzará a tratar la reforma laboral

Ate paro

"Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle", sentenció Aguiar.

ATE insistió además en la necesidad urgente de reabrir las paritarias estatales, al advertir que el deterioro salarial se profundizó durante 2025. Según las estimaciones del sindicato, mientras la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 24,8%, los aumentos otorgados a los estatales apenas sumaron 13,6%. Esa diferencia, sostienen, consolidó un ajuste significativo en el poder adquisitivo del sector.

Y denunció: "convocaron a una paritaria virtual (para este viernes) como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar", advirtió.