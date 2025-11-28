ATE ya anunció un paro nacional para el día en que se comenzará a tratar la reforma laboral
El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, denunció que "hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint".
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que convocará a un paro nacional el mismo día en que el Congreso de la Nación debata la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y, aunque sus detalles aun se desconocen, se anticipa estará hecha a medida del sector empresario y será muy gravosa para los intereses de los trabajadores.
La medida fue definida el jueves durante el Consejo Federal que el gremio de los estatales realizó en San Luis, donde las 191 seccionales del país votaron por unanimidad no solo convocar a la huelga, sino también otorgar mandato a la conducción nacional para organizar protestas sorpresivas a lo largo de diciembre.
La conducción sindical interpretó que la instancia de diálogo del Consejo de Mayo, diseñada para discutir la reforma, terminó convirtiéndose en un mecanismo dilatorio. "El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general", afirmó el titular nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, ante los delegados reunidos.
Durante el encuentro, Aguiar responsabilizó al gobierno libertario por la falta de consensos y recordó que el Ejecutivo "no presentó ninguna propuesta concreta en meses".
Incluso denunció que las definiciones centrales del proyecto no se elaboran en la mesa oficial sino en el sector empresario. "Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint", advirtió.
"Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle", sentenció Aguiar.
ATE insistió además en la necesidad urgente de reabrir las paritarias estatales, al advertir que el deterioro salarial se profundizó durante 2025. Según las estimaciones del sindicato, mientras la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 24,8%, los aumentos otorgados a los estatales apenas sumaron 13,6%. Esa diferencia, sostienen, consolidó un ajuste significativo en el poder adquisitivo del sector.
Y denunció: "convocaron a una paritaria virtual (para este viernes) como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar", advirtió.
