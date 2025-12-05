La insólita justificación de Nene Vera por su ausencia en la sesión para el endeudamiento de Provincia
En medio de la interna libertaria, el libertario dijo que se quedó dormido, no bajó al recinto en la madrugada del jueves, y Axel Kicillof consiguió así los votos necesarios para que la Legislatura aprobara la Ley de Financiamiento.
El diputado libertario Ramón “Nene” Vera no bajó al recinto en la madrugada de este jueves, durante la votación de la Ley de Financiamiento que presentó el gobierno de Axel Kicillof, en la Legislatura bonaerense, y abrió así las puertas a la aprobación del proyecto que habilitó al Ejecutivo provincial a tomar deuda por más de 3 mil millones de dólares.
Vera, estrecho colaborador de Sebastián Pareja, generó un fuerte revuelo dentro de La Libertad Avanza ya que su banca vacía deja al desnudo la interna libertaria. Sin embargo Vera intentó explicar su ausencia con una insólita explicación. "Me quedé dormido", dijo el libertario al bajar al recinto varios minutos después de la votación.
La explicación no cayó nada bien en las filas libertarias y muchos creen que fue en realidad un gesto político más que como un simple descuido. Es que Vera mantiene una pulseada interna con Agustín Romo, jefe del bloque libertario en la Cámara Baja, y prioriza su alineamiento con Pareja por sobre la conducción que responden a Javier y Karina Milei. Esa disputa lleva meses acumulando tensiones.
Fuentes legislativas aseguran que durante el miércoles hubo contactos entre Pareja y negociadores del gobierno provincial. Aunque no hubo acuerdo formal, en La Libertad Avanza interpretan la ausencia de Vera como una señal política hacia Kicillof y un desaire a Romo.
Vera, sin embargo, insiste en que no quiso escalar la pelea interna, aunque admite en privado que su objetivo político es desplazar a Romo. Su siesta, intencional o no, terminó inclinando la balanza a favor del oficialismo bonaerense y profundizó las intrigas dentro del espacio libertario.
La polémica no se limitó al espacio libertario. La radical Anahí Bilbao, cercana al exintendente Alfredo Irigoin, también llegó después de la votación y terminó colaborando así con la aprobación del endeudamiento.
El oficialismo, finalmente, consiguió los dos tercios que necesitaba para aprobar la Ley de Financiamiento que presentó el gobierno de Kicillof gracias a estas dos ausencias estratégicas.
