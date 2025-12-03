Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a trabajadores del INTI en la General Paz
Los incidentes se registraron a la altura de la localidad sanmartinense de Villa Maipú durante una manifestación de los empleados en protesta por reducción de la planta.
Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que realizaban un corte sobre la General Paz, a la altura de avenida de los Constituyentes, en Villa Maipú. Hubo gases lacrimógenos y corridas, en medio de una escalada de tensión.
Los manifestantes, entre los que se encontraban representantes de movimientos políticos y organizaciones sociales, se habían concentrado en horas de la mañana en la sede del Parque Tecnológico Miguelete para reclamar por salarios dignos y la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI. Más tarde, decidieron movilizarse hacia la colectora, provocando un corte total de la vía.
Sin embargo, la escalada de tensión se generó cuando la protesta se trasladó a la avenida General Paz, donde los manifestantes comenzaron a quemar neumáticos, provocando el corte de uno de los carriles principales sentido hacia el Riachuelo. Esto derivó en la intervención de la policía porteña con grupos motorizados y fuerzas especiales para despejar la zona y permitir el libre tránsito vehicular.
Los efectivos policiales avanzaron con sus escudos y palos para desplazar a los manifestantes, lo que desencadenó los primeros incidentes.
Finalmente, los trabajadores se restablecieron en la entrada del INTI, rodeados por los efectivos policiales que buscaban garantizar la circulación por colectora.
"La policía reprime. Uno quiere dialogar, porque quiere hacer respetar el derecho a huelga, era como mucho marchar media hora, dejando dos carriles libres para visibilizar el reclamo. Pero no. La respuesta es palos, empujarnos, intentar detenernos. Somos trabajadores del Estado, no somos una milicia. Queremos llegar dignamente a fin de mes y que no nos saquen nuestra fuente de trabajo”, aseguró Francisco Dollmann, secretario general de ATE-INTI.
Entre otras cosas, el Gobierno oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI. Según se publicó en el Boletín Oficial, la medida es parte de una “modernización administrativa” del instituto, y las tareas del sector pasarán al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.
“La situación es tremenda porque estamos pidiendo aumento salarial. Hace un año y medio que tenemos los sueldos congelados, con paritarias del 1% y no llegamos a fin de mes, mantenemos a nuestras familias, pagamos alquileres, la situación ya es insostenible”, se quejó Ivo, uno de los trabajadores.
“El vaciamiento del INTI es un atentado contra toda la población y la sociedad argentina”, agregó.
Dollmann amplió: “Los trabajadores ya tenemos un cuadro de situación complejo. A nadie se le escapa que no llegamos a fin de mes. Estamos en un conflicto por reclamos salariales y bono de fin de año, y en los últimos días nos desayunamos, de forma no oficial, con que van a achicar un 10% de la planta".
