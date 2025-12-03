Efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron a trabajadores del INTI en la General Paz

"La policía reprime. Uno quiere dialogar, porque quiere hacer respetar el derecho a huelga, era como mucho marchar media hora, dejando dos carriles libres para visibilizar el reclamo. Pero no. La respuesta es palos, empujarnos, intentar detenernos. Somos trabajadores del Estado, no somos una milicia. Queremos llegar dignamente a fin de mes y que no nos saquen nuestra fuente de trabajo”, aseguró Francisco Dollmann, secretario general de ATE-INTI.

Entre otras cosas, el Gobierno oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI. Según se publicó en el Boletín Oficial, la medida es parte de una “modernización administrativa” del instituto, y las tareas del sector pasarán al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.

“La situación es tremenda porque estamos pidiendo aumento salarial. Hace un año y medio que tenemos los sueldos congelados, con paritarias del 1% y no llegamos a fin de mes, mantenemos a nuestras familias, pagamos alquileres, la situación ya es insostenible”, se quejó Ivo, uno de los trabajadores.

“El vaciamiento del INTI es un atentado contra toda la población y la sociedad argentina”, agregó.

Dollmann amplió: “Los trabajadores ya tenemos un cuadro de situación complejo. A nadie se le escapa que no llegamos a fin de mes. Estamos en un conflicto por reclamos salariales y bono de fin de año, y en los últimos días nos desayunamos, de forma no oficial, con que van a achicar un 10% de la planta".