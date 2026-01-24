ATE denunció atraso en salarios de ANAC y anunció un paro en todos los aeropuertos

aguar anac paro

El mensaje completo de Aguiar

URGENTE!! ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!! LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA). Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector. Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en MÁS DE 27 AEROPUERTOS, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos. El sindicato también declaró el ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE y en las próximas horas podría iniciar un QUITE DE COLABORACIÓN y CESE DE TAREAS que afectarían los servicios en la previa de la medida de fuerza. Desde ATE no vamos a permitir que la INCAPACIDAD e IMPERICIA de algún dirigente sindical y las PRESIONES POLÍTICAS del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto. El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. JUEGAN CON EL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES. Son insensibles, son un mamarracho. SIN SALARIO NO TRABAJAMOS, PARAMOS!!