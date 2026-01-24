ATE denunció atraso en salarios de ANAC y anunció un paro en todos los aeropuertos
La medida de fuerza fue anunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Los detalles.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) convocó a un paro total para el lunes 2 de febrero. La medida afectará los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo.
Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, denunció en su cuenta de X que el Gobierno decidió revertir un aumento salarial ya acordado y reflejado en los recibos, además de reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salario. El dirigente calificó esta acción de la gestión de Javier Milei como "incomprensible".
A través de la misma red social, Aguiar detalló los motivos del paro: "Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector". Advirtió que, si no se cumplen las actas firmadas y se normalizan los pagos, la medida será total a partir de las 00 horas del lunes.
El paro alcanzará a trabajadores de más de 27 aeropuertos en todo el país y podría generar demoras en todos los vuelos. No obstante, el sindicato aclaró que exceptuará de la medida los servicios estatales esenciales, sanitarios, humanitarios y los traslados de órganos.
El mensaje completo de Aguiar
URGENTE!! ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!! LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y DEJAR A LOS TRABAJADORES SIN SALARIOS. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA). Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector. Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, EL LUNES A LAS 00HS EL PARO SERÁ TOTAL y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en MÁS DE 27 AEROPUERTOS, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos. El sindicato también declaró el ESTADO DE ASAMBLEA PERMANENTE y en las próximas horas podría iniciar un QUITE DE COLABORACIÓN y CESE DE TAREAS que afectarían los servicios en la previa de la medida de fuerza. Desde ATE no vamos a permitir que la INCAPACIDAD e IMPERICIA de algún dirigente sindical y las PRESIONES POLÍTICAS del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto. El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. JUEGAN CON EL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES. Son insensibles, son un mamarracho. SIN SALARIO NO TRABAJAMOS, PARAMOS!!
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario