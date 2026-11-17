Cristina Kirchner salió al balcón de su casa a saludar a la militancia que se acercó a apoyarla
Desde el balcón de San José 1111, la expresidenta saludó a los seguidores que se concentraron para celebrar el Día del Militante.
En el marco de las conmemoraciones por el Día del Militante, la expresidenta Cristina Kirchner salió este martes al balcón de su domicilio para saludar a decenas de simpatizantes y dirigentes que se congregaron en la puerta de su vivienda para expresarle su respaldo.
Con gestos de afecto, sonrisas y los brazos en alto, la exmandataria agradeció las muestras de cariño en una jornada cargada de mística peronista.
Desde temprano, agrupaciones políticas, vecinos y militantes autoconvocados se acercaron hasta las inmediaciones de su residencia en San José 1111, portando banderas argentinas, pancartas y entonando los clásicos cánticos partidarios para celebrar cada 17 de noviembre, fecha que recuerda el histórico regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972 tras 17 años de exilio.
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