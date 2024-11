Atentado a Cristina Kirchner: declaró una testigo contra Brenda Uliarte y la hizo llorar

Díaz aseguró que Uliarte quedó muy afectada por la muerte de su bebé recién nacido y la sola mención del tema hizo llorar a la imputada, que hasta ese momento había observado en silencio a su otrora "amiga íntima" (por definición de la testigo).

El llanto de Uliarte hizo que la presidenta del Tribuna, Sabrina Namer, pidiera que se retire.

Hubo un tiempo en que Agustina Díaz tenía a Brenda Uliarte agendada en su teléfono como "amor de mi vida", porque "así nos decíamos a veces", pero hoy en día las dos mujeres están distanciadas, entre otros motivos, por los gustos que adquirieron de adultas.

brenda uliarte Brenda Uliarte, acusada de haber sido partícipe del frustrado ataque a Cristina Kirchner.

"A mí la política no me interesa y que me hablen de política es un poco molesto para mí", reconoció la testigo en referencia a las charlas de su examiga, que se deslizó por una vertiente antikirchnerista que devino en el intento de asesinato de la entonces Vicepresidenta.

Diaz reconoció que a Brenda Uliarte "le gustaba el chisme", y por eso le preguntaba por ejemplo por qué Sabag Montiel falló el tiro. Ese tipo de intercambios por Whatsapp la dejaron involucrada en la causa en 2022, y eventualmente quedó como testigo.

De hecho, Díaz estaba al tanto de la relación de Uliarte con Fernando Sabag Montiel, a quien le presentó como "Nando". La joven se quejaba de su vida sexual con el acusado, pero además le hablaba de su actuación política.

"Algo me decía que no la atienda, así que no lo hice", aseguró Díaz acerca de la llamada perdida de Brenda Uliarte a las 22 del 1o de septiembre de 2022, una vez que ocurrió el atentado a Cristina Kirchner.

"Ella me había contado que habían intentado matar a la ex vicepresidenta, al día siguiente borré el chat porque por alguna razón me dio miedo y después guardé el chip y me acordé que tenía toda la copia en la nube", detalló Díaz.

Sobre qué quiso decir cuándo "habló de pegarle un tiro a la vieja chorra", en un chat con Uliarte, Diaz se justificó: "lo decía por el tema de todo lo que había pasado, si bien a mi no me interesa la política, siempre estaba en los medios que Cristina robaba, cosas así, por eso fue que lo dije, por mi propia ignorancia". Cuando la jueza Namer le preguntó si tenía algo más para agregar, Díaz atinó a decir: "sólo quiero irme a mi casa".