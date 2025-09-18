Atentado a Cristina Kirchner: la defensa de Fernando Sabag Montiel pidió su absolución por "inimputable"

atentado cristina

"Este ha sido un debate atípico porque la víctima fue dos veces Presidenta y en el momento del hecho era vicepresidenta. Además, porque el acervo probatorio es amplio, dado que muchos periodistas y militantes registraron el momento. No pasa usualmente esto", convino López Puleio en declaraciones reproducidas por canales de televisión.

Aquel 1o de septiembre de 2022 Cristina Kirchner cumplía su rol de vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández cuando la Justicia Federal la condenó en la causa Vialidad, la misma que llegó a la Corte Suprema y se resolvió en su contra, con una pena de prisión que cumple en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

cristina kirchner balcón.jpg Cristina Kirchner, en el balcón de su departamento en San José 1111, Constitución.

Volviendo a los alegatos del juicio por el atentado fallido, López Puleio afirmó: "Nos sorprendió que ni la querella ni la fiscalía comentaran nada sobre la personalidad o la estructura de pensamiento del principal imputado", y leyó la primera pericia que se le hizo a Sabag Montiel, en la que "figuran asociación de ideas anormal, discurso confuso, poco inteligible e ideas de tipo delirante".

"Yo no entiendo nada, porque después dos expertas dijeron todo lo contrario", ironizó la abogada.

La fiscal de juicio, Gabriela Baigún, imputó a Fernando Sabag Montiel por "homicidio triplemente agravado por alevosía mediando violencia de género en la modalidad de violencia política en grado de tentativa, por el uso de arma de fuego", y pidió 15 años de prisión como pena, que llegaría a 19 si se la unifica con la que ya tiene por distribución de material pornográfico.

Por su parte Juan Manuel Ubeira, abogado de Cristina Kirchner y querellante en la causa, también pidió una pena de 15 años de cárcel para el acusado.