La reflexión de José Mayans contra el Gobierno: "Cuando todo el estadio te canta 'Alta coimera' y encima..."

Con 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia, el Gobierno libertario volvió a recibir un duro golpe legislativo que le quita gobernabilidad y la confianza de los mercados. Ahora, la norma pasará a manos de Diputados, que tendrá que llevar a cabo el debate y la correspondiente votación.

votación veto atn senado

La sesión en la Cámara Alta, que tuvo como principal objetivo voltear el veto de Milei, también aprobó la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.