La reflexión de José Mayans contra el Gobierno: "Cuando todo el estadio te canta 'Alta coimera' y encima..."
El senador formoseño recordó el último partido de la Selección Argentina en el Monumental, donde el públicó coreó el hit del momento: "Están fritos", sentenció.
Durante el debate de este jueves en el Senado de la Nación donde se rechazó el veto presidencial a la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), José Mayans hizo un fuerte descargo contra el gobierno de Javier Milei, como es habitual, aunque esta vez agregó una reflexión sobre un reciente episodio futbolístico.
"Me contó un amigo mío que estaba en el Monumental viendo el partido de la Selección Argentina... cuando estaban cantando 'alta coimera' viene el gol de Messi y yo dije 'ahí están fritos', porque cuando todo un estadio te canta 'alta coimera' y encima viene el golazo de Messi yo dije 'bueno, va a haber resultado de advertencia al Gobierno nacional y el pueblo de la provincia de Buenos Aires hizo tronar el escarmiento, esa es la realidad", señaló, en relación a los recientes comicios legislativos.
Este comentario se dio en el marco de la discusión por el veto a la Ley de ATN, donde el senador aprovechó para reflexionar sobre la crisis que atraviesan los libertarios.
Otro golpe a Javier Milei: el Senado rechazó el veto a la Ley de ATN
El presidente Javier Milei sufrió una nueva y resonante paliza en el Senado de la Nación. Luego de que Diputados rechazara este miércoles los vetos libertarios a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría en simultáneo con una multitudinaria marcha en las calles, ahora el Senado también le dijo "no" al veto presidencial sobre la Ley de Reparto Automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Con 59 votos afirmativos (se requerían 46), 9 negativos, 3 abstenciones y una ausencia, el Gobierno libertario volvió a recibir un duro golpe legislativo que le quita gobernabilidad y la confianza de los mercados. Ahora, la norma pasará a manos de Diputados, que tendrá que llevar a cabo el debate y la correspondiente votación.
La sesión en la Cámara Alta, que tuvo como principal objetivo voltear el veto de Milei, también aprobó la Ley Nicolás (creada como consecuencia de la muerte de Nicolás Deanna) que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.
