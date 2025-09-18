Lo confirmó Manuel Adorni: Karina Milei no asistirá al Congreso el 23 de septiembre por el caso $LIBRA

El vocero presidencial también aprovechó la conferencia para referirse a la situación política interna y a las últimas jornadas en el Congreso. Mencionó los dos vetos presidenciales rechazados por Diputados el miércoles y destacó el quorum alcanzado en el Senado durante la mañana de este jueves, donde podría reactivarse el proyecto vinculado con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

javier y karina milei Foto: NA | Claudio Fanchi.

“Hay un esquema argentino que no quiere que la Argentina avance, quieren poner cuanto palo en la rueda puedan para que la Argentina estalle. No permitirán que esto suceda y que la gente entienda que quienes están detrás del Partido del Estado atentan contra la gobernabilidad”, declaró Adorni, en línea con los mensajes recientes de Javier Milei y de Luis Toto Caputo.

Finalmente, el vocero reiteró que todos los funcionarios del Gobierno cumplirán con los requerimientos legales y normativos que sean necesarios para demostrar transparencia y honestidad en la gestión, dejando en claro que la ausencia de Karina Milei el 23 de septiembre no implica un obstáculo para la investigación del Congreso ni para la política de comunicación oficial del Ejecutivo.