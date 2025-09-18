Lo confirmó Manuel Adorni: Karina Milei no asistirá al Congreso el 23 de septiembre por el caso $LIBRA
El Gobierno confirmó que la secretaria general de la Presidencia formará parte de la comitiva de Javier Milei en la ONU, por lo que no podrá asistir al Congreso.
En un momento delicado para la gestión de Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó este jueves una conferencia de prensa en Casa Rosada para aclarar la situación de Karina Milei, citada por la comisión investigadora del caso $LIBRA del Congreso.
La secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario debía presentarse en la Sala 1 del segundo piso de la Honorable Cámara de Diputados, a instancias de una resolución que la convoca en calidad de testigo, pero finalmente no podrá asistir el próximo 23 de septiembre debido a compromisos de agenda vinculados con la comitiva presidencial que viajará a Estados Unidos por la Asamblea General de la ONU.
“El domingo por la noche, la Secretaria General de la Presidencia viaja a los Estados Unidos, con la comitiva presidencial en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que el 23 de septiembre no va a estar. No tengo información de lo del 30, pero si todos los funcionarios del Gobierno van a cumplir con todos los requerimientos legales y normativos que hagan falta para demostrar que efectivamente somos un gobierno honesto”, explicó Adorni, dejando abierta la posibilidad de que Karina Milei pueda asistir a la segunda fecha fijada por la comisión.
El caso $LIBRA, que investiga la posible implicación de funcionarios del Gobierno en la promoción de la criptomoneda con repercusión internacional, suma un nuevo capítulo con esta confirmación. Según Adorni, la ausencia de Karina Milei no representa un incumplimiento, sino que responde a la agenda internacional del Presidente, que incluye reuniones con mandatarios como Benjamín Netanyahu y otros líderes alineados con sus políticas, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El vocero presidencial también aprovechó la conferencia para referirse a la situación política interna y a las últimas jornadas en el Congreso. Mencionó los dos vetos presidenciales rechazados por Diputados el miércoles y destacó el quorum alcanzado en el Senado durante la mañana de este jueves, donde podría reactivarse el proyecto vinculado con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Hay un esquema argentino que no quiere que la Argentina avance, quieren poner cuanto palo en la rueda puedan para que la Argentina estalle. No permitirán que esto suceda y que la gente entienda que quienes están detrás del Partido del Estado atentan contra la gobernabilidad”, declaró Adorni, en línea con los mensajes recientes de Javier Milei y de Luis Toto Caputo.
Finalmente, el vocero reiteró que todos los funcionarios del Gobierno cumplirán con los requerimientos legales y normativos que sean necesarios para demostrar transparencia y honestidad en la gestión, dejando en claro que la ausencia de Karina Milei el 23 de septiembre no implica un obstáculo para la investigación del Congreso ni para la política de comunicación oficial del Ejecutivo.
