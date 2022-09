Ataque a Cristina Kirchner: habló la madre de Gabriel Carrizo

madre nuevo detenido causa atentado cfk

Ante la consulta de si Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz habían estado alguna vez en su hogar, la mamá de Carrizo respondió: “Jamás vinieron”.

Ayer, en una entrevista con Telefe,la mujer señaló que: "No puedo creer todo lo que está pasando. Él empezó a hacer copos de nieve hace muchos años, vendía en Morón, pero decidió irse a Capital para hacer más plata y conoció a este gente en un evento laboral. Ahí ellos le pidieron trabajo", sostuvo Stella Maris.

Y agregó: "Me dijo que no podía creer que estaba involucrado en esta situación. Me aseguró que los conocía, pero que solo les había dado trabajo. Él no sabía nada del ataque, se enteró después. Le creyó a Brenda Uliarte".

Sobre los estados de WhatsApp contra Alberto Fernández, explicó: "Le expresé que el mensaje era desubicado, pero me dijo que él quería decir como que el Presidente tenía que cuidarse por lo que le pasó a Cristina".

La detención de Gabriel Carrizo

En la tarde del miércoles fue detenido Gabriel Carrizo, el jefe de la “banda de los copitos” a la que pertenecían Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, arrestados por el ataque a Cristina Kirchner. Se trata del cuarto involucrado en el atentado a la Vicepresidenta.

La Justicia lo detuvo cuando fue a retirar su celular, que había entregado la semana pasada, a Comodoro Py. Minutos después de las 22, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó la casa del joven de 27 años ubicada en Morón.

Gabriel, que en las redes sociales aparecía con el nombre de “Nicolás”, lideraba el grupo de venta de algodones de azúcar: es el dueño de la máquina para hacerlos. Los investigadores conocieron, a través del celular de Uliarte, que mantuvo conversaciones con la joven de 23 años luego del ataque a la vicepresidente.

En uno de los mensajes que se recuperaron de su teléfono, Carrizo habla con un tal “Checho” a quien le cuenta de la detención de la joven. “La hagarraron (sic) a Brenda. Hoy estuvimos con ella encima”.