Discurso del odio: Granata dice que le parece gracioso el atentado a Cristina Kirchner

Granata, estrella en el canal de Macri

En una entrevista con el militante macrista Luis Majul, en el canal de Macri, La Nación+, Granata subió la apuesta pero en un momento de su participación dijo que se comprueba que fue verdad el atentado a Cristina Kirchner pediría disculpas.

"La sociedad no se va a comer ninguna", afirmó Granata reafirmando que no hubo intento de asesinato de Cristina Kirchner: "No hace falta ser del Mosad para darse cuenta... No somos tontos los argentinos, todo es circense, confuso, hasta gracioso te diría".

Pero luego de reafirmar tres veces que no fue un atentado, ante la consulta de Majul sobre qué diría si se comprueba que fue un atentado a Cristina Kirchner, Granata en lugar de responder que eso no iba a pasar, aseguró: "por supuesto, saldría a pedir las disculpas si esto no es así". Insólito