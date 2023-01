Uno de los imputados por el atentado a Cristina Kirchner dijo que los mensajes eran "bromas"

"La pretensión de la querella era que cambiaran la calificación legal, la Cámara entendió que no correspondía cambiarla pero que si correspondía que conociera eso mensajes para que los explicara", comentó.

En este sentido, Marano señaló: "Carrizo se tomó más de seis horas para declarar, contó de qué manera conoció a Brenda Uliarte y a Fernando Sabag Montiel, y aclaró que fue por una tercera persona que los agregó a un chat y luego asistieron a una fiesta porque ella estaba interesada en conocer a un youtuber que iba a asistir".

"A posteriori, contó cómo les ofreció trabajo, que fue en una cena en la casa de una amiga, y afirmó que no tiene vinculación con el atentado"

Y continuó: "Después explicó por qué existen siete conversaciones con siete personas diferentes donde se atribuye un atentado donde no participó y lo explicó, referenciando uno por uno cuál fue su intención al enviar estos mensajes confesando el hecho".

En cuanto al motivo de por qué Gabriel Carrizo dio una entrevista a Telefe Noticias pocas horas después del intento de magnicidio con Brenda Uliarte, el abogado indicó: "Esa preguntan la responden cinco testigos de esta causa, que son los que estaban con Carrizo en ese momento. Todos cuentan que esa noche hablan con Brenda, porque se dieron cuenta que era Fernando el que disparó, y ella niega haber estado en el lugar y les dijo que hacía dos días que no lo veía".

"La nota la hicieron en defensa de ella, porque hasta ese momento le creían a ella. Hay mensajes donde Carrizo la increpa a Brenda por haberle mentido, él no se entera de las mentiras de Brenda hasta unas horas antes que ella fuera detenida. Al otro día de la detención de ella, él se presenta en la justicia, algo poco típico de alguien culpable", afirmó.

Y agrega: "Carrizo en su descargo dice que los mensajes son en todo de broma. Hoy se tomó el trabajo, frente a la jueza y el fiscal, responder una por una por qué eligió a esas personas para mandarles mensajes", y remarcó que lo hizo porque eran "kirchneristas" y sabían que iban a reaccionar.

"Todos los que participan en el chat 'Girosos', que son todos los imputados, compartían este tipo de humor que era desatinado pero no criminal. Él está imputado porque la Justicia no le creyó, yo no tengo esperanzas de que Carrizo sea desvinculado en la instrucción, va a requerir un juicio y no tengo dudas de que se va comprobar su inocencia", señaló Marano.

En cuanto la pregunta sobre quién le paga, teniendo en cuenta que es un prestigioso abogado, Marano manifestó: "Trabajé a la derecha y a la izquierda de lo profundo de la grieta", en referencia a su asesoramiento a un diputado del Juntos por el Cambio, y agregó: "Estoy trabajando con una modalidad que se denomina 'pro bono', que es lo mínimo que permite la ley cobrar, dado que no lo puedo hacer gratis, y lo paga Carrizo y su familia. Pocas cosas me apasionan en la vida que una buena causa penal sobre un magnicidio, el día que no me llame la atención descuelgo el título y me voy a manejar un taxi".