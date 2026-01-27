Aterrizó un tercer vuelo oficial de Estados Unidos en Argentina: la explicación del Gobierno
A los arribos en Tierra del Fuego y Neuquén se sumó uno en Mendoza. Los pasajeros son miembros de una delegación legislativa de los Estados Unidos.
Hay piezas en movimiento entre Estados Unidos y Argentina, algunas más a la vista que otras. El capítulo más reciente de la novela de misterio se registró esta semana en la provincia de Mendoza, a donde llegó un avión con una delegación legislativa del país norteamericano.
En las últimas 72 horas se registraron las llegadas de aviones con comitivas oficiales estadounidenses a los aeropuertos de Tierra del Fuego, Neuquén y Mendoza.
"Hubo un poco de polémica en Tierra del Fuego porque es una provincia con sus creencias", deslizaron fuentes citadas por el sitio Ámbito, posiblemente para hacer notar que Gustavo Melella es el único de los tres gobernadores de las provincias visitadas que no pertenece a una fuerza política afín al Gobierno nacional.
La misma fuente con manejo de datos sobre la seguidilla de viajes mencionó que "por suerte en Neuquén los reciben con brazos abiertos, porque hay que aprovechar el diálogo entre países".
El grupo de este martes está liderado por el republicano Tim Walberg, miembro de la Cámara de Representantes (Diputados), que buscará "interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Las conversaciones también abordarán la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial".
"Sí, abrazo"
En un intento por disipar habladurías y mantener al mínimo las teorías conspirativas, el canciller Pablo Quirno contestó con un "sí, abrazo" a la consulta de si "otro Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encuentra volando hacia Argentina".
"Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina", agregó el canciller Quirno en el mismo mensaje de X.
"Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EEUU, celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país", agregó.
Pero el vuelo del domingo en Tierra del Fuego devino en un paseo en catamarán por las costas de Ushuaia para ver el predio donde se proyecta el desarrollo de una usina termoeléctrica de la compañía china Rainbow International Xi'an Engineering, y el periplo del martes en Neuquén incluyó una visita a las instalaciones de Loma Campana, que forma parte de Vaca Muerta y está en manos de YPF.
