Aterrizó un tercer vuelo oficial de Estados Unidos en Argentina: la explicación del Gobierno

"Sí, abrazo"

En un intento por disipar habladurías y mantener al mínimo las teorías conspirativas, el canciller Pablo Quirno contestó con un "sí, abrazo" a la consulta de si "otro Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encuentra volando hacia Argentina".

"Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EEUU de visita en Argentina", agregó el canciller Quirno en el mismo mensaje de X.

"Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EEUU, celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país", agregó.

Pero el vuelo del domingo en Tierra del Fuego devino en un paseo en catamarán por las costas de Ushuaia para ver el predio donde se proyecta el desarrollo de una usina termoeléctrica de la compañía china Rainbow International Xi'an Engineering, y el periplo del martes en Neuquén incluyó una visita a las instalaciones de Loma Campana, que forma parte de Vaca Muerta y está en manos de YPF.