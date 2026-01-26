Al menos 21 muertes por la tormenta de nieve en Estados Unidos: avanza el vórtice polar

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, unos 250.000 clientes seguían sin suministro mientras que en Misisipi eran más de 150.000 los hogares a oscuras, y más de 100.000 en Luisiana.

"Los cortes de electricidad podrían durar varios días más, ya que las autoridades luchan por recuperarse (de la tormenta). La mayoría de estas zonas no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar los escombros después de este tipo de fenómenos, ya que no están acostumbrados a ellos", explicó a la AFP la meteoróloga Allison Santorelli.

Al menos 20 muertes por el frío extremo

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó el domingo pasado que cinco personas murieron a la intemperie durante el fin de semana, y señaló que "no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar".

Las autoridades en Texas confirmaron tres muertes, incluyendo la de una adolescente de 16 años que sufrió un accidente de trineo, y en Luisiana dos personas fallecieron por hipotermia.

Además, una persona murió y otras dos resultaron heridas en un choque vinculado con las condiciones meteorológicas el sábado en el sureste de Iowa, según la policía de este estado del Midwest.

Mientras tanto, al menos 19.000 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Washington DC, Filadelfia y Nueva York, y miles más fueron reprogramados en todo el país, como consta en el sitio FlightAware.

La Administración Federal de Aviación (FAA, sigla en inglés) reportó que un avión con ocho personas a bordo se estrelló el domingo por la noche al despegar del aeropuerto de Maine, en el noeste de los Estados Unidos, sin precisar si las condiciones meteorológicas estaban vinculadas al accidente.

Vórtice Polar

La tormenta de nieve está relacionada con una deformación del vórtice polar, es decir, que es una masa de aire frío que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideraron que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático, aunque la variación natural podría jugar un papel.

Considerada por algunos expertos como uno de los peores fenómenos meteorológicos invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta viene acompañada de acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Todavía no está previsto cuándo se "acomodarán" los vientos, pero el sur, este y norte de los Estados Unidos y el territorio de Canadá estarán afectados en los próximos días.