Lula da Silva anunció que viajará a Estados Unidos para entrevistarse con Donald Trump

Brasil y el mundo siguieron con atención los eventos de fines de 2025 en Río de Janeiro, donde las autoridades locales desplegaron un extenso operativo en dos favelas para dar con los responsables de de la organización dedicada al narcotráfico Comando Vermelho.

"En cuanto al Consejo de Paz, propuse que el órgano presentado por los Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina. En ese contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", sentenció.

Lula da Silva reconoció que con Donald Trump "intercambiamos impresiones sobre la situación en Venezuela", a lo que el presidente de Brasil resaltó "la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región y de trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".

Tras los eventos del 3 de enero pasado no mucho más cambió en el día a día de la población de Venezuela, salvo porque le corre el reloj a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presidenta en funciones ante la ausencia de Nicolás Maduro, que liberó a presos políticos del Gobierno bolivariano y tiene pendiente el llamado a elecciones generales en 2026.

Por su parte, desde Brasil, Lula da Silva manifestó su interés y anticipó que habrá una reunión con Donald Trump en Washington DC, que no tiene fecha aún pero quedará para después de su viaje a la India y Corea del Sur, que será en febrero.