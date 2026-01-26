Lula da Silva anunció que viajará a Estados Unidos para entrevistarse con Donald Trump
El presidente de Brasil reveló el contenido de su conversación telefónica más reciente con su par de los Estados Unidos y anticipó que el viaje está en agenda.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este lunes el contenido de su conversación telefónica más reciente con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, y anticipó que habrá una reunión entre ambos mandatarios en Washington DC.
"Conversé por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos temas vinculados a la relación bilateral y la agenda global. Intercambiamos informaciones sobre los indicadores económicos de ambos países, que aportan buenas perspectivas para las dos economías", estableció Lula da Silva en su perfil de X.
"El presidente Trump afirmó que el crecimiento económico de los Estados Unidos y del Brasil es positivo para la región en su conjunto. Celebramos la buena relación construida en los últimos meses, que resultó en el levantamiento de una parte significativa de los aranceles aplicados a productos brasileños", expresó en referencia a las medidas que convulsionaron el comercio internacional durante 2025.
En su extenso mensaje de X, Lula da Silva señaló que reiteró su propuesta enviada al Departamento de Estado en diciembre de 2025 para "fortalecer la cooperación en el combate contra el crimen organizado".
"Manifesté interés en reforzar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como también en el congelamiento de activos de grupos criminales y en el intercambio de datos sobre transacciones financieras, propuesta que fue bien recibida por el Presidente norteamericano", indicó el mandatario carioca.
Brasil y el mundo siguieron con atención los eventos de fines de 2025 en Río de Janeiro, donde las autoridades locales desplegaron un extenso operativo en dos favelas para dar con los responsables de de la organización dedicada al narcotráfico Comando Vermelho.
"En cuanto al Consejo de Paz, propuse que el órgano presentado por los Estados Unidos se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina. En ese contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas, que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", sentenció.
Lula da Silva reconoció que con Donald Trump "intercambiamos impresiones sobre la situación en Venezuela", a lo que el presidente de Brasil resaltó "la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región y de trabajar por el bienestar del pueblo venezolano".
Tras los eventos del 3 de enero pasado no mucho más cambió en el día a día de la población de Venezuela, salvo porque le corre el reloj a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, presidenta en funciones ante la ausencia de Nicolás Maduro, que liberó a presos políticos del Gobierno bolivariano y tiene pendiente el llamado a elecciones generales en 2026.
Por su parte, desde Brasil, Lula da Silva manifestó su interés y anticipó que habrá una reunión con Donald Trump en Washington DC, que no tiene fecha aún pero quedará para después de su viaje a la India y Corea del Sur, que será en febrero.
