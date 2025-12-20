Auditoría en ANDIS: el Gobierno asegura haber detectado casi 180 mil certificados truchos

En el marco de la revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional informó haber detectado que al menos 178 mil personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuraban como beneficiarias activas de pensiones pese a estar fallecidas. El hallazgo se produjo en medio de la polémica por la posible derogación de la ley de emergencia en discapacidad y tras el escándalo por presuntos pedidos de coimas dentro del organismo.