Avanza la investigación contra Manuel Adorni: declaran las presuntas financistas de su departamento
La Justicia busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en una operación inmobiliaria bajo sospecha, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni atraviesa una instancia clave con la declaración de dos mujeres señaladas como aportantes del dinero utilizado para la compra de uno de sus inmuebles. Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes fueron citadas a prestar testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de una investigación que apunta a determinar el origen de los fondos.
Según consta en el expediente, madre e hija figuran como acreedoras de un préstamo privado por un total de 100.000 dólares, dividido en dos partes: una de 85.000 y otra de 15.000. Ese dinero habría sido destinado a la adquisición de un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito, una operación que quedó bajo la lupa por las circunstancias en que se concretó.
Uno de los aspectos que despertó sospechas en la investigación es la coincidencia temporal con otra compra inmobiliaria vinculada al entorno del funcionario. El mismo día en que se realizó la operación del departamento en Caballito, la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Esta simultaneidad alimentó las dudas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
En este contexto, la Justicia busca reconstruir la trazabilidad del dinero y establecer si existieron inconsistencias o irregularidades en las transacciones. La declaración de las dos mujeres aparece como un elemento central para comprender el circuito financiero y determinar si el préstamo declarado tiene sustento real o si se trata de una maniobra para justificar el origen de los fondos.
La investigación continuará en los próximos días con nuevos testimonios. Está previsto que otras dos mujeres, jubiladas, también declaren en relación con la operación, ya que habrían vendido el inmueble mediante un esquema que incluyó adelantos y una hipoteca sin intereses. Estos elementos son analizados con atención por los investigadores.
Caso Adorni: el Colegio de Escribanos de la Ciudad afirmó que las operaciones se informan siempre a la UIF
En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires salió a aclarar el funcionamiento de los controles en este tipo de operaciones. Su presidenta, Magdalena Tato, remarcó que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF). “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, explicó, y agregó: “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”.
Con estas declaraciones y nuevas pruebas en camino, la causa avanza en una etapa decisiva que podría arrojar definiciones importantes sobre la situación judicial del funcionario.
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