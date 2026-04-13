Avanza la investigación contra Manuel Adorni: declaran las presuntas financistas de su departamento

Caso Adorni: el Colegio de Escribanos de la Ciudad afirmó que las operaciones se informan siempre a la UIF

En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires salió a aclarar el funcionamiento de los controles en este tipo de operaciones. Su presidenta, Magdalena Tato, remarcó que todas las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF). “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, explicó, y agregó: “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”.

Con estas declaraciones y nuevas pruebas en camino, la causa avanza en una etapa decisiva que podría arrojar definiciones importantes sobre la situación judicial del funcionario.