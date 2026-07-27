Carlos Bianco chicaneó a Javier Milei con una frase de Mirtha Legrand
El funcionario se refirió a las "agachadas" del Presidente y le dejó una frase de La Chiqui para explicar por qué Estados Unidos le subió los aranceles al país.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se despachó este lunes contra el presidente Javier Milei por el aumento en los aranceles que Estados Unidos le aplicó a los productos argentinos, aún a pesar del "alineamiento automático" que el mandatario mantiene con su colega Donald Trump.
Durante una conferencia de prensa Bianco se refirió a la "listita" de las "agachadas" que efectuó el presidente Milei con Donald Trump y el Gobierno de los Estados Unidos, "que ni siquiera le valieron como para que lo exima del aumento de los aranceles".
"Yo me permito, muy respetuosamente, sugerirle al Presidente una enseñanza que la hizo pública Mirtha Legrand, que dice que 'como te ven, te tratan', ¿no? Si te ven como un felpudo, te tratan como un felpudo", sentenció el funcionario y mano derecha de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
"Es así, así que lamentablemente esto es lo que está pasando hoy en la Argentina a pesar de todas las concesiones, de ese alineamiento automático que hace Milei con los Estados Unidos, de la entrega de nuestro recursos naturales, de nuestra soberanía nacional, cuando Estados Unidos toma una medida ni siquiera considera a la Argentina como un país aliado", agregó.
Bianco también se refirió al viaje relámpago que Javier Milei realizó el fin de semana pasado, cuando visitó San Pablo, en Brasil, para participar de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.
"Milei visitó Brasil con la tuya, con la de ustedes, con la nuestra, para apoyar a un candidato y le faltó el respeto no solo al presidente brasileño sino a todo el pueblo brasileño", aseguró Bianco sobre el nuevo incendio diplomático provocado por el Presidente.
La falta de tacto, de diplomacia y de capacidad discursiva del mandatario argentino (que llamó "ladrón" a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva) hizo que Brasilia retirara a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
Desde La Plata, Bianco aseguró que él y Axel Kicillor ya se comunicaron tanto con el canciller brasileño Mauro Vieira como con el embajador Bitelli.
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