Carlos Bianco chicaneó a Javier Milei con una frase de Mirtha Legrand

"Milei visitó Brasil con la tuya, con la de ustedes, con la nuestra, para apoyar a un candidato y le faltó el respeto no solo al presidente brasileño sino a todo el pueblo brasileño", aseguró Bianco sobre el nuevo incendio diplomático provocado por el Presidente.

La falta de tacto, de diplomacia y de capacidad discursiva del mandatario argentino (que llamó "ladrón" a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva) hizo que Brasilia retirara a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Desde La Plata, Bianco aseguró que él y Axel Kicillor ya se comunicaron tanto con el canciller brasileño Mauro Vieira como con el embajador Bitelli.