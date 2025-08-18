Axel Kicillof anunció un proyecto para reactivar la obra pública nacional en la Provincia

"El 1 de agosto se cumplieron 600 días del gobierno de Milei con la obra pública totalmente paralizada en la Argentina. Eso no tiene antecedentes en la historia. Nos mintieron a todos los bonaerenses: dijeron que iban a terminar todas las obras que tenían un nivel de ejecución del 70% y no terminaron ninguna", resaltó el ministro bonaerense.

Embed

En la misma línea, agregó: "Después nos mintieron y le mintieron al pueblo bonaerense y, en particular, a toda la sociedad de Bahía Blanca cuando, frente a una de las catástrofes más importantes que sufrió esa ciudad, se comprometieron con fondos que nunca llegaron. Vetaron un fondo específico para la ciudad y también denunciamos la subejecución de un crédito de U$S 200 millones que había sido otorgado y autorizado por el gobierno anterior para ciudades con riesgo de inundaciones".

Por último, Gabriel Katopodis subrayó: "Lo que planteamos es que, a dos años de la parálisis de la obra, la gravedad es mayor porque existe un umbral de deterioro. No es lo mismo una obra frenada por un tiempo, que puede reactivarse, que un conjunto de casi 1.000 obras en riesgo estructural de poder ser retomadas".