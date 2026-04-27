Kicillof sorprende con un feriado para La Costa: cuándo es el fin de semana largo en mayo

Quiénes tienen feriado en el Partido de La Costa

El jueves 8 de mayo se declaró día no laborable en el Partido de La Costa con motivo de la celebración de su fiesta patronal. Este feriado alcanzará de manera obligatoria a todos los empleados del Banco Provincia y de la administración pública local, quienes podrán disfrutar de un merecido descanso en la antesala del fin de semana.