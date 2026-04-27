Kicillof sorprende con un feriado para La Costa: cuándo es el fin de semana largo en mayo
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo feriado local que beneficiará al Partido de La Costa. Conocé todos los asuetos de mayo.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, sorprendió a miles de trabajadores bonaerenses al confirmar a través del Boletín Oficial un nuevo listado de feriados locales para el mes de mayo de 2026. Entre los beneficiados se destaca el Partido de La Costa.
IMPORTANTE: Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo a nivel nacional
Quiénes tienen feriado en el Partido de La Costa
El jueves 8 de mayo se declaró día no laborable en el Partido de La Costa con motivo de la celebración de su fiesta patronal. Este feriado alcanzará de manera obligatoria a todos los empleados del Banco Provincia y de la administración pública local, quienes podrán disfrutar de un merecido descanso en la antesala del fin de semana.
Es importante destacar que la normativa provincial indica que este asueto tiene carácter "optativo" para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas de la región. Esto significa que quedará a exclusiva discreción de cada empleador determinar si otorga el día libre a sus trabajadores o si la jornada laboral se desarrolla con total normalidad.
Todos los feriados de mayo en la Provincia de Buenos Aires
Además del Partido de La Costa, el Gobierno bonaerense confirmó otros 10 asuetos locales a lo largo del mes, ya sea por aniversarios fundacionales o por la celebración del santo patrono de cada localidad. A continuación, el cronograma completo:
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5 de mayo: Ensenada (aniversario fundacional).
8 de mayo: Luján y Partido de La Costa (patronal).
9 de mayo: Tordillo (patronal).
12 de mayo: General Rodríguez y Coronel Rosales (aniversario fundacional).
15 de mayo: Chacabuco (patronal).
22 de mayo: Brandsen (patronal).
24 de mayo: Berisso (patronal).
30 de mayo: Chascomús (aniversario fundacional).
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