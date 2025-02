Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno por el "carancheo político" y "hacer campaña con la inseguridad"

"Creo que se adelantó la campaña electoral. Es un año difícil porque no sabemos si hay PASO, no hay PASO. Ha hecho un desastre Milei con el tema electoral. No sorprende porque se la pasan tirando golpes bajos todo el tiempo", afirmó el mandatario provincial en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en C5N, e insistió: "Esto es puro marketing, golpes bajos... La verdad, un espanto. Quieren hacer campaña con la inseguridad. No debería sorprender".