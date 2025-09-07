Axel Kicillof celebró "la victoria aplastante" en la Provincia: "Le vinimos a poner freno a Javier Milei"
El gobernador bonaerense fue el principal orador desde el búnker de Fuerza Patria, donde festejó el triunfo electoral y agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, por lo que el gobernador Axel Kicillof destacó el resultado electoral con agradecimientos a Sergio Massa y Cristina Kirchner y un fuerte mensaje al presidente Javier Milei.
Visiblemente sonriente, el mandatario provincial arrancó su discurso con agradecimientos "a los bonaerenses, a los militantes y a los candidatos que protagonizaron una elección histórica, y a los intendentes", y luego agregó a los dirigentes. "Gracias Sergio. Gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario", expresó.
A su vez, Kicillof destacó que "contra todos los pronósticos y agoreros, se pudieron hacer las elecciones pacíficas y limpias", que calificó como "transparentes, sin una denuncia".
"A los que desde todos los rincones de la Provincia hoy pueblan este acto y este encuentro. Esto no es un búnker, es una fiesta popular. Venimos a festejar que con una boleta le vinimos a poner freno a Milei y acá estamos", manifestó el gobernador bonaerense, para recibir una de las primeras ovaciones de la noche.
Indicó Kicillof que "es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas, y un triunfo de la provincia de Buenos Aires para todo el país".
A la hora de hablarle a Milei, el gobernador fue contundente. "Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura", sentenció.
"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo. Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo", exigió el mandatario provincial.
Para cerrar, Kicillof sostuvo que "hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo", y concluyó: "Basta de pegarle al peronismo y acusarlo: democracia, paz y peronismo".
