Axel Kicillof celebró "la victoria aplastante" en la Provincia: "Le vinimos a poner freno a Javier Milei"

A la hora de hablarle a Milei, el gobernador fue contundente. "Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura", sentenció.

kicillof reunion milei

"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo. Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo", exigió el mandatario provincial.

Para cerrar, Kicillof sostuvo que "hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo", y concluyó: "Basta de pegarle al peronismo y acusarlo: democracia, paz y peronismo".