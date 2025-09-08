Nueva chicana de Sacachispas al Gobierno tras la derrota electoral: "Felices por el triunfo..."
El club que milita en la Primera B Metropolitana volvió a burlarse de la gestión de Javier Milei con un picante tuit en la red social X. Mirá.
Sacachispas ya nos tiene acostumbrados a sus burlas a la gestión de Javier Milei y, como era de esperarse, el club no dejó pasar esta oportunidad servida en bandeja tras la derrota electoral de La Libertad Avanza ante Fuerza Patria, en las elecciones legislativas bonaerenses que dejaron a Axel Kicillof en lo más alto.
"Felices por el triunfo... del viernes contra Acassuso", escribieron con picardía, sumando un emoji que guiña el ojo, y agregando un "¡vamos Lila!", en claro aliento al club que milita en la B Metropolitana.
La burla de Sacachispas tras el escándalo de Karina Milei: "Nos desapareció el 3"
Las últimas semanas han sido críticas para el Gobierno: Karina Milei es señalada como la presunta líder de una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), escándalo que también envuelve a la droguería Suizo Argentina por sus negocios con la gestión libertaria y con los Menem de forma particular.
El caos libertario se desató luego de que se filtraran audios donde Diego Spagnuolo, extitular de la entidad mencionada, se refería al pedido de un 3% de las compras de medicamentos por parte de la hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia.
En este sentido, diversas personalidades de la política y un sinnúmero de ciudadanos se han hecho eco de lo que, en caso de confirmarse, sería muy grave para la administración libertaria, pero lo que en verdad nadie esperaba era que Sacachispas, un equipo que milita en la B Metropolitana, se burlara de lo sucedido.
"Nos desapareció el 3... Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila", habían escrito desde la cuenta oficial del club hace algunos días, con el detalle de que dejaron el tercer espacio vacío en la formación para el duelo que tuvo este viernes con Brown de Adrogué.
Por supuesto, la burla hace hincapié en el 3% de Karina Milei, que sería el porcentaje que habría solicitado "el Jefe" a su favor.
