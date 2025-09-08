Nueva chicana de Sacachispas al Gobierno tras la derrota electoral: "Felices por el triunfo..."

En este sentido, diversas personalidades de la política y un sinnúmero de ciudadanos se han hecho eco de lo que, en caso de confirmarse, sería muy grave para la administración libertaria, pero lo que en verdad nadie esperaba era que Sacachispas, un equipo que milita en la B Metropolitana, se burlara de lo sucedido.

"Nos desapareció el 3... Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila", habían escrito desde la cuenta oficial del club hace algunos días, con el detalle de que dejaron el tercer espacio vacío en la formación para el duelo que tuvo este viernes con Brown de Adrogué.

Por supuesto, la burla hace hincapié en el 3% de Karina Milei, que sería el porcentaje que habría solicitado "el Jefe" a su favor.

burla sacachispas