Duro mensaje de Axel Kicillof a Javier Milei: "Record de chantada del criptoestafador"

"En su oscuro texto, dice también que 'el accionar de la política monetaria no es instantáneo, ya que la misma opera con rezagos. En el caso de Argentina, ese rezago oscila entre 18 y 24 meses'. Si esto fuera así, la inflación de sus primeros 18 meses de gobierno es completamente explicada por la emisión ¡del gobierno anterior! Record de chantada del criptoestafador", disparó Kicillof.

Finalmente, el gobernador apuntó que Milei "se burla además, con la soberbia propia de un ignorante, de 'que la mayor cantidad de analistas ha errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico)'", por lo que compartió un fragmento de una entrevista, en donde el Presidente afirma que el dólar iba a bajar a $600.