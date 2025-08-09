Elecciones en La Matanza: Ramos Padilla se declaró incompetente para la asignación de mesas

Los argumentos en el fallo de Ramos Padilla

urnas elecciones

El juez federal explica que su tribunal carece de atribuciones para intervenir en el proceso electoral provincial del 7 de septiembre, ya que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

El juez cita la Constitución Nacional y la provincial para respaldar su decisión, sosteniendo que "la colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”.

En su informe, Ramos Padilla explica que no se trata de un “replanteo general de los establecimientos de votación” sino de un "desplazamiento natural" por el aumento del padrón y otras adecuaciones.

El magistrado también descarta la posibilidad de replicar exactamente el esquema de 2023, ya que, según su fallo, "no solo resultaría materialmente imposible, ya que debieron incorporarse 38 nuevas mesas de votación debido al aumento del padrón electoral, sino que implicaría afectar establecimientos que ya no se encuentran habilitados, que han cerrado, que se encontraban duplicados por errores registrales o que no reúnen los criterios de afectación establecidos por la Cámara".

De esta forma, la decisión final sobre la ubicación de mesas y locales de votación en La Matanza queda en manos de la Junta Electoral bonaerense, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo presentado por el juez federal.