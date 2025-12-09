Axel Kicillof contra la reforma laboral del Gobierno: "Es un fantoche de la época del Consenso de Washington"

Embed - AXEL KICILLOF: "El país está gobernado por una manga de IRRESPONSABLES"

Respecto al pedido de financiamiento de la provincia a la Legislatura, Kicillof defendió la medida, aclarando que está estrictamente asociada a los vencimientos de deuda y no a tomar nuevo endeudamiento para solventar gastos corrientes.

En este punto, el gobernador arremetió contra la "hipocresía" del Gobierno nacional. "La verdad que no tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?", disparó, acusando a la gestión de Milei de endeudar a "toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, medicamentos, alquileres".

Finalmente, Kicillof alertó sobre la crisis laboral, hablando de "una metralleta de cierres, despidos y suspensiones que nunca se ha visto", y concluyó con una dura acusación contra el Presidente. "Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, si no que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce", sentenció.