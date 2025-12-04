Axel Kicillof consiguió la aprobación de la Ley de Financiamiento
El gobernador Axel Kicillof aceptó crear un fondo municipal de 350 mil millones de pesos, condonó deudas tomadas durante la pandemia y sumó opositores a distintos organismos y así consiguió los votos que le faltaban.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley, en la madrugada de este jueves, el proyecto de Financiamiento por más de 3 mil millones de dólares enviado por el gobernador Axel Kicillof, una iniciativa que requería el apoyo de dos tercios de los votos y que llegó al recinto después de semanas de negociaciones intensas dentro del peronismo y con un sector de la oposición.
La propuesta avanzó esta madrugada primero en la Cámara baja con acompañamiento de 36 integrantes del bloque de Unión por la Patria, la UCR + Cambio Federal, Somos Buenos Aires, la Coalición Cívica, Nuevos Aires, Unión y Libertad y el PRO, que rechazó algunos puntos en particular, y alrededor de las 4 fue sancionada en el Senado.
El oficialismo logró reunir los dos tercios necesarios dado que, al momento de la votación -pasada la 1:40- había 88 diputados presentes sobre un total de 92, y algunas ausencias estratégicas terminaron de allanar el camino para que el peronismo alcanzara la mayoría especial y pudiera avanzar con la sesión.
El acuerdo terminó de destrabarse cuando, en el tramo final de las negociaciones, los bloques aceptaron avanzar en una reforma de la carta orgánica del Banco Provincia, por la que pasa de ocho directores a nueve. También, crearon un consejo de directores asociados dentro de esa entidad crediticia, que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.
El paquete se completó con nuevos cargos para la oposición en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelación.
Se creó además el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, a distribuir entre los 135 municipios, por hasta 350 mil millones de pesos, sujeto a la colocación de toda la deuda solicitada, con una garantía de 250 mil millones a liquidarse en cinco cuotas en el primer semestre de 2026 y la condonación de las deudas municipales por los fondos COVID, una demanda sostenida por intendentes de todos los signos políticos.
Finalmente, se definió que el 70% del Fondo se repartirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante financiará programas provinciales destinados a las comunas, gestionados por los tres ministerios con competencia en infraestructura, ambiente y transporte. Y habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.
La iniciativa para solicitar financiamiento habilita operaciones por hasta 3.635 millones de dólares, estructurados en dos tramos principales: uno por 1.045 millones de dólares y otro por 1.990 millones de dólares. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta 250 millones de dólares en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar 150 millones de dólares destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por 250 millones de dólares para obras de infraestructura.
El Gobierno fundamentó esta necesidad de tomar deuda en tres ejes: el pago de vencimientos en moneda extranjera heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, dado que en 2026 caduca el equivalente a 2.500 millones de dólares, de los cuales 830 millones de dólares corresponden a compromisos en moneda extranjera, distribuidos en dos cuotas de 415 millones de dólares cada una.
También empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales.
