Axel Kicillof criticó a Javier Milei por falta de recursos y pidió a la Legislatura aprobar el financiamiento

Además, repasó los indicadores que marcaron la recesión: caída del 5,7% en la actividad económica, 10% en la industria, 25% en la construcción y 8% en el comercio, y mencionó la desaparición de 18.000 empresas en el país y 5000 en territorio bonaerense.

Además, Axel Kicillof apuntó contra la paralización absoluta de la obra pública: "Por decisión de Milei, hay cerca de 1000 obras frenadas". Además, indicó que las familias "ya no pueden pagar el mínimo de la tarjeta" y acusó al Gobierno nacional de "modificar números" para disimular la recesión.

"Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en el mundo real la vida se vuelve cada vez más difícil", señaló.

En términos fiscales, aseguró que Buenos Aires dejó de percibir $12,9 billones en recursos (unos USD 9000 millones), cifra que contribuye a "disimular un presunto superávit" nacional, a ese monto sumó $3,6 billones de caída en la recaudación provincial.

Asimismo, destacó que su administración es "la más austera del país" y recordó la inequidad estructural: la provincia aporta el 38% de la recaudación nacional pero recibe "menos del 7%".

milei con gobernadores

El pedido a la Legislatura bonaerense

Axel Kicillof explicó que la Ley de Financiamiento no busca incrementar la deuda sino obtener recursos para afrontar vencimientos del año pasado y del actual. Detalló que la deuda provincial bajó del 9% al 6% del producto y que la carga de intereses cayó del 8,7% al 3% del presupuesto.

El proyecto incluye un fondo para municipios: el 8% del financiamiento se distribuirá entre las comunas y se garantizarán $250.000 millones en cinco pagos fijos hasta junio, independientemente del resultado de las colocaciones. Según el gobernador, esto dará previsibilidad para cubrir gastos corrientes.

De cara a la sesión del miércoles, reiteró que no aceptará condicionamientos y envió un mensaje directo a la oposición: "Con serenidad, firmeza y convicción democrática, le pido a la Legislatura que vote en favor de los 17 millones de bonaerenses", expresó.