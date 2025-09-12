Axel Kicillof llamó a "llenar el Congreso de diputados que defiendan la educación pública"

Las palabras llegan en el mismo día en que Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que habría sacado del default a las univerdiades públicas nacionales.

Por su parte, Jorge Taiana aportó en la nueva escuela de San Martín que "se construyó a pesar de todas las dificultades que implica tener un Gobierno nacional que está en contra de la obra pública. Se pudo hacer porque aquí estamos convencidos de que la función de los gobernantes es mejorar las condiciones de vida de los argentinos".

La nueva escuela está ubicada en el barrio Libertador y beneficiará a adolescentes que no contaban con oferta de nivel secundario en la zona, según se informó en un comunicado. Para esa obra la Provincia invirtió $ 1.933 millones.

ormaron parte del acto también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente del partido de San Martín, Fernando Moreira.