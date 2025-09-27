Cristina Kirchner se mostró con los candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires
La expresidenta recibió a referentes porteños del espacio en medio de la campaña, donde se habló de libertad, proscripción y las dificultades económicas.
Cristina Kirchner volvió a ser protagonista de la escena política al reunirse con los principales candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires. En la sede partidaria se encontraron con la exmandataria Mariano Recalde, Itai Hagman, Lucía Cámpora y Ana Arias, quienes integran las listas para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
El encuentro tuvo un tono marcadamente electoral y dejó frases que rápidamente repercutieron en redes sociales. Recalde, que busca renovar su banca en el Senado, sostuvo que tanto Cristina como la sociedad argentina necesitan recuperar la libertad. “No hay libertad si no llegás a fin de mes, si necesitás tres trabajos para poder vivir, si debés elegir entre comer o comprar tus remedios”, declaró.
La consigna de la “libertad” fue central en el mensaje de los dirigentes presentes. Recalde insistió en que no se trata solo de un concepto político sino también económico: “No hay libertad cuando las decisiones del país se toman desde afuera. La verdadera independencia está en juego en estas elecciones”.
Por su parte, Hagman, candidato a diputado nacional, apuntó directamente contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó de “estafador”. En sus declaraciones sostuvo que es necesario “recuperar la verdadera libertad, la que el pueblo conquistó a través de luchas históricas contra la proscripción y en defensa de sus derechos”.
Lucía Cámpora y Ana Arias, candidatas a legisladoras nacionales, también participaron de la reunión y reforzaron el mensaje de unidad dentro de Fuerza Patria en la Ciudad, planteando que la estrategia electoral debe centrarse en mostrar una alternativa clara frente a las políticas de ajuste impulsadas por la actual gestión.
La presencia de Cristina buscó enviar una señal de respaldo a los postulantes porteños de su espacio en una elección en la que el oficialismo intenta consolidar su poder en el Congreso. La expresidenta, que conserva un peso político determinante, se mostró sonriente y cercana con los candidatos, lo que fue leído como un gesto de compromiso de cara a la recta final de la campaña.
Con poco menos de un mes para los comicios, Fuerza Patria apuesta a capitalizar el descontento social en torno a la situación económica y a la percepción de pérdida de derechos. El discurso centrado en la libertad, resignificado en clave económica y social, busca disputarle al oficialismo un concepto que se convirtió en eje de la discusión política.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario