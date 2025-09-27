Cristina Kirchner se mostró con los candidatos de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires

Lucía Cámpora y Ana Arias, candidatas a legisladoras nacionales, también participaron de la reunión y reforzaron el mensaje de unidad dentro de Fuerza Patria en la Ciudad, planteando que la estrategia electoral debe centrarse en mostrar una alternativa clara frente a las políticas de ajuste impulsadas por la actual gestión.

La presencia de Cristina buscó enviar una señal de respaldo a los postulantes porteños de su espacio en una elección en la que el oficialismo intenta consolidar su poder en el Congreso. La expresidenta, que conserva un peso político determinante, se mostró sonriente y cercana con los candidatos, lo que fue leído como un gesto de compromiso de cara a la recta final de la campaña.

Con poco menos de un mes para los comicios, Fuerza Patria apuesta a capitalizar el descontento social en torno a la situación económica y a la percepción de pérdida de derechos. El discurso centrado en la libertad, resignificado en clave económica y social, busca disputarle al oficialismo un concepto que se convirtió en eje de la discusión política.