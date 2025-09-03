Axel Kicillof, en el cierre de campaña: "La única boleta que le pone un freno a Milei es la de Fuerza Patria"
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires cerró la campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre en Tigre.
En la recta final de la campaña electoral, Axel Kicillof encabezó este miércoles en Tigre el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria, el frente peronista que competirá en las elecciones del 7 de septiembre. El gobernador bonaerense acompañó a los principales candidatos del espacio y estuvo respaldado por figuras de peso como Sergio Massa, en un evento cargado de mensajes contra Javier Milei y en defensa de la militancia territorial.
“¿Cómo se gana una campaña? ¿cómo se gana una elección siendo oposición? Se gana caminando, caminando y caminando. Recorrimos toda la provincia de Buenos Aires y en ese espíritu hoy estamos acompañados de representantes de todos los barrios y todos los sectores. Quiero un aplauso para la militancia territorial”, expresó Kicillof ante una multitud que respondió con una ovación. El mandatario provincial puso en primer plano a la militancia como motor del peronismo y destacó la tarea de quienes recorrieron el territorio en una campaña corta pero intensa.
Además del reconocimiento a las bases, Kicillof dedicó un tramo de su discurso a los dirigentes que acompañan a Fuerza Patria. “También reconozcamos a la dirigencia. A veces dicen que los dirigentes tienen que cumplir cuando están en el Gobierno. A mí se me ocurre que es más difícil cumplir cuando uno está en el llano y en la oposición. ¿Qué se propusieron? Casa por casa, barrio por barrio, timbre por timbre. 40 días militando para ganar el distrito de Tigre para llevar las banderas del Peronismo, que son las de Fuerza Patria. Las de Evita y las de Perón”, sostuvo, marcando la importancia de la construcción política desde abajo hacia arriba.
En un tono más confrontativo, el gobernador apuntó directamente contra el oficialismo libertario y el presidente Javier Milei. “La única boleta que le puede poner un freno a Milei es la de Fuerza Patria. Es un voto de defensa. Para cuidar a nuestro pueblo, a los discapacitados, jubilados, comerciantes y productores”, señaló, en un intento por polarizar la elección.
“Venimos a ponerle un límite a las políticas de Milei. Tanto engaño, tanto odio, tanta mentira, tanta agresión, tanta violencia, tanta provocación”, remató Kicillof, en un pasaje que fue recibido con aplausos y cánticos de la militancia.
El cierre de campaña en Tigre se da en medio de una campaña marcada por la crisis económica, las discusiones internas en el oficialismo y la estrategia del peronismo de intentar reagruparse bajo la bandera de Fuerza Patria. La presencia de Sergio Massa reforzó esa idea de unidad y de construcción a futuro, en un distrito históricamente sensible para el armado del peronismo bonaerense.
