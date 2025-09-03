Axel Kicillof, en el cierre de campaña: "La única boleta que le pone un freno a Milei es la de Fuerza Patria"

“Venimos a ponerle un límite a las políticas de Milei. Tanto engaño, tanto odio, tanta mentira, tanta agresión, tanta violencia, tanta provocación”, remató Kicillof, en un pasaje que fue recibido con aplausos y cánticos de la militancia.

El cierre de campaña en Tigre se da en medio de una campaña marcada por la crisis económica, las discusiones internas en el oficialismo y la estrategia del peronismo de intentar reagruparse bajo la bandera de Fuerza Patria. La presencia de Sergio Massa reforzó esa idea de unidad y de construcción a futuro, en un distrito históricamente sensible para el armado del peronismo bonaerense.