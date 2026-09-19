Axel Kicillof: "Las nuevas canciones se componen colectivamente de abajo hacia arriba"

"A Milei no se lo ve recorriendo la Argentina, no conoce sus provincias, no escucha sus problemas. No inaugura una ruta, una escuela, una universidad, un hospital. Es un gobierno nacional que abandonó a las provincias, a su gente y abandonó la idea misma de una Argentina integrada", sostuvo Kicillof. "Estamos acá reunidos porque nosotros pensamos y hacemos exactamente lo contrario", manifestó el dirigente. "Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la gente, vamos a recorrer toda la Patria", expresó.