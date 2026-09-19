Axel Kicillof: "Las nuevas canciones se componen colectivamente de abajo hacia arriba"
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires encabezó el acto de cierre de Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). "Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la gente, vamos a recorrer toda la Patria", expresó.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afianzó su armado a nivel nacional y realizó este sábado el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). "Vinimos a construir", sostuvo el mandatario provincial quien se posiciona como uno de los posibles candidatos presidenciales opositores para las elecciones de 2027.
"A Milei no se lo ve recorriendo la Argentina, no conoce sus provincias, no escucha sus problemas. No inaugura una ruta, una escuela, una universidad, un hospital. Es un gobierno nacional que abandonó a las provincias, a su gente y abandonó la idea misma de una Argentina integrada", sostuvo Kicillof. "Estamos acá reunidos porque nosotros pensamos y hacemos exactamente lo contrario", manifestó el dirigente. "Para construir una alternativa nacional primero hay que escuchar a la gente, vamos a recorrer toda la Patria", expresó.
El encuentro se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda y contó con mesas de debate para discutir distintas propuestas y avanzar en la construcción federal del espacio
El mensaje de Axel Kicillof para La Cámpora
En otro momento de su discurso, Kicillof, afirmó que "las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo hacia arriba", metáfora con la que manifestó la necesidad de renovar los liderazgos dentro del peronismo en un claro mensaje a la interna que mantiene con La Cámpora.
Otros puntos clave del discuros de Axel Kicillof en Avellaneda
- Kicillof insistió en que para edificar una alternativa nacional fuerte primero se debe escuchar a las provincias y recorrer toda la Patria.
- Apuntó contra la gestión de Javier Milei, señalando que "abandonó a las provincias, a su gente y a la idea misma de una Argentina integrada"
- Sostuvo que la dramática situación actual del país no se resolverá con improvisaciones ni "jugadas mágicas", remarcando el entusiasmo de las bases para dar pelea.
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