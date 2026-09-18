Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof aprobó un nuevo feriado para noviembre de forma extraordinaria

El Gobierno de Axel Kicillof aprobó un nuevo feriado para noviembre por la visita del papa León XIV

La normativa alcanza la paralización absoluta de las tareas administrativas en el ámbito gubernamental y la suspensión de la actividad lectiva en los distintos niveles del sistema educativo provincial. Con este marco regulatorio, los organismos de control pretenden minimizar de forma sustancial la circulación vehicular de la jornada laboral regular.