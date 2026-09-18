Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof aprobó un nuevo feriado para noviembre de forma extraordinaria
La visita del papa León XIV reconfigura el mapa de feriados, especialmente, tras conocer que hará su paso por la Basílica de Luján. Los detalles.
Para garantizar el orden vial y la seguridad ante la histórica visita del papa León XIV —evento que congregará a casi dos millones de creyentes—, el Gobierno de Axel Kicillof decretó feriado el miércoles 11 de noviembre, sumando así una jornada de descanso excepcional.
Esta disposición extraordinaria y que será por única vez en el undécimo mes del año busca optimizar los operativos sanitarios y de movilidad camino a la Basílica de Luján, donde el pontífice oficiará su primer gran acto multitudinario.
El Gobierno de Axel Kicillof aprobó un nuevo feriado para noviembre por la visita del papa León XIV
La normativa alcanza la paralización absoluta de las tareas administrativas en el ámbito gubernamental y la suspensión de la actividad lectiva en los distintos niveles del sistema educativo provincial. Con este marco regulatorio, los organismos de control pretenden minimizar de forma sustancial la circulación vehicular de la jornada laboral regular.
Esta estrategia resulta prioritaria para despejar los accesos estratégicos, garantizar un flujo ágil durante las movilizaciones de los fieles y atenuar de manera efectiva las interferencias en la red de conectividad y transporte que enlaza a las regiones centro y oeste del territorio bonaerense.
La esperada visita del papa León XIV a la Argentina
Durante su estadía en el país —prevista del 8 al 11 de noviembre—, el papa León XIV mantendrá una agenda concentrada en tres nodos principales: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires (zona sur y oeste), y la provincia de Córdoba.
1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
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Monumento al Libertador General San Martín: Rendición de honores patrios al inicio de la agenda.
Casa Rosada y Palacio Libertad: Encuentros institucionales con autoridades de gobierno.
Nunciatura Apostólica: Residencia del pontífice durante su permanencia en la capital.
Palacio San Martín y UCA (Puerto Madero): Actividades ecuménicas y reuniones con el ámbito académico.
Complejo Penitenciario Federal (Devoto): Visita a personas privadas de la libertad.
Monumento a los Españoles: Punto central para eventos al aire libre, entre ellos la vigilia con la juventud.
2. Provincia de Buenos Aires (GBA y Luján)
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Pequeño Cottolengo Don Orione (Claypole): Recorrida por esta histórica institución orientada a la atención de personas con discapacidad. www.a24.com
Basílica de Luján y Villa Marista: Epicentro de la masiva despedida del país, donde encabezará la ceremonia principal con los fieles y recorrerá la zona en Papamóvil.
3. Provincia de Córdoba
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Misa Multitudinaria (martes 10 de noviembre): Viaje específico a la provincia mediterránea para celebrar una ceremonia abierta antes de retornar a Buenos Aires.
El recorrido concluirá el miércoles 11 de noviembre por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde volará hacia Lima para continuar con su gira regional, que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú.
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