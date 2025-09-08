Axel Kicillof le pidió una reunión a Javier Milei: "Tené el coraje para trabajar y ponerse de acuerdo"
El gobernador fue contundente con sus cuestionamientos al Presidente, y como hizo en otras ocasiones, le solicitó un encuentro para avanzar en políticas coordinadas.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales, con un contundente triunfo de Fuerza Patria, por lo que el gobernador Axel Kicillof destacó el resultado electoral con un fuerte mensaje al presidente Javier Milei.
El mandatario provincial repasó lo que fue la jornada electoral, y aprovechó para exigirle al libertario, como hizo en otras oportunidades sin éxito, coordinar un encuentro para poder llevar a cabo acuerdos en beneficio de los bonaerenses.
"Le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos: espero mañana el llamado. Tené el coraje de reunirte para trabajar y ponerse de acuerdo", expresó Kicillof desde el búnker de Fuerza Patria.
A la hora de hablarle a Milei, el gobernador fue contundente. "Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede frenar la obra pública, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar la Salud, la Universidad, la Ciencia y la Cultura", sentenció.
"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo", manifestó el mandatario provincial.
El mensaje de Cristina Kirchner en el búnker de Fuerza Patria: "El Presidente debe gobernar para todos"
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este domingo tras los comicios, y lo hizo a través de un mensaje cargado de contenido político y simbólico. Además de publicar un mensaje en la red social X dirigido al presidente Javier Milei, también hizo llegar unas palabras al búnker de Fuerza Patria, donde se celebraba el resultado electoral. Su mensaje fue transmitido pocos minutos antes de que Axel Kicillof tomara la palabra ante la militancia.
"Saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires por esta jornada realmente histórica", comenzó diciendo Cristina en su intervención grabada, en la que además apuntó directamente al Gobierno nacional. En ese sentido, remarcó que los bonaerenses le marcaron un "límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario