Axel Kicillof le pidió una reunión a Javier Milei: "Tené el coraje para trabajar y ponerse de acuerdo"

"Milei, no podés gobernar para las corporaciones, tenés que gobernar para el pueblo", manifestó el mandatario provincial.

El mensaje de Cristina Kirchner en el búnker de Fuerza Patria: "El Presidente debe gobernar para todos"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este domingo tras los comicios, y lo hizo a través de un mensaje cargado de contenido político y simbólico. Además de publicar un mensaje en la red social X dirigido al presidente Javier Milei, también hizo llegar unas palabras al búnker de Fuerza Patria, donde se celebraba el resultado electoral. Su mensaje fue transmitido pocos minutos antes de que Axel Kicillof tomara la palabra ante la militancia.

"Saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires por esta jornada realmente histórica", comenzó diciendo Cristina en su intervención grabada, en la que además apuntó directamente al Gobierno nacional. En ese sentido, remarcó que los bonaerenses le marcaron un "límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos".