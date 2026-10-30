Axel Kicillof se acordó de Javier Milei en Jujuy: "Es la estafa electoral más grande de la historia"

"Lo que sí podemos hacer es encontrar formas de trabajar de manera solidaria como lo estamos haciendo hoy con un Gobernador con quien, a pesar de las diferencias políticas, podemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales para nuestros pueblos", sentenció.

El discurso de Axel Kicillof incluyó frases que repite casi desde el inicio de su gestión, que está en las antípodas del Gobierno nacional, entre la lucha contra el individualismo y el avance de las políticas neoliberales o libertarias.

Respecto al mandato de La Libertad Avanza, Kicillof sostuvon que se trata de "la estafa electoral más grande de la historia" y dejó un mensaje hacia aquellos que pusieron su voto en Milei.

"Hoy se encuentran con un gobierno lleno de representantes de lo más rancio del poder económico y del poder internacional. El que pensaba que con estas políticas le iba a ir mejor, hoy se encuentra con un desaste de tarifazos y endeudamiento", criticó.

"Vinimos a Jujuy a escuchar a su pueblo, y escuchamos que los productores de tabaco, caña y los comerciantes con Milei tienen la peste de pasarla cada vez peor sin perspectivas", sostuvo.

El mandatario bonaerense acelera el armado de su partido, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con agendas de encuentro y diálogo a nivel nacional. Este viernes se reunió con su par jujeño, con quien firmó distintos convenios de cooperación.

"En nuestro pueblo, en su corazón, está la base de la recuperación de nuestro país y de cada una de nuestras provincias. No podemos aceptar que se malvirtúe el federalismo", comentó en su acto en el Club Altos Hornos Zapla.