Axel Kicillof se acordó de Javier Milei en Jujuy: "Es la estafa electoral más grande de la historia"
El Presidente estuvo en Catamarca esta semana y este viernes le tocó al mandatario bonaerense salir de viaje, en su caso para firmar un convenio en Jujuy.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aprovecha cada oportunidad que encuentra para remarcar la ineficacia de la gestión de Javier Milei en el Gobierno nacional. Este viernes tuvo su lugar en Jujuy, donde afirmó que "es la estafa electoral más grande de la historia".
"Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional", dijo durante su discurso en la provincia que comanda Carlos Sadir.
Días atrás Javier Milei viajó a Catamarca para inaugurar una planta de producción ligada al litio, con una comitiva que incluyó a su hermana, Karina Milei, y al ministro de Economía, el apunado Luis Caputo.
En Jujuy, Axel Kicillof anunció la firma de acuerdos que "fortalecen la articulación en seguridad, minería, trabajo, desarrollo agrario, deportes y Gobierno digital entre dos provincias que tienen un enorme potencial y sufren hoy el mismo impacto por la crisis económica y social generada por Milei".
"No podemos sustituir la ausencia de un Gobierno nacional centralista y desinteresado de lo que sucede en el resto del país, que piensa en el federalismo como una carga y no como la integración entre provincias que tienen su realidad y sus particularidades", explicó en X el mandatario bonaerense.
"Lo que sí podemos hacer es encontrar formas de trabajar de manera solidaria como lo estamos haciendo hoy con un Gobernador con quien, a pesar de las diferencias políticas, podemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales para nuestros pueblos", sentenció.
El discurso de Axel Kicillof incluyó frases que repite casi desde el inicio de su gestión, que está en las antípodas del Gobierno nacional, entre la lucha contra el individualismo y el avance de las políticas neoliberales o libertarias.
Respecto al mandato de La Libertad Avanza, Kicillof sostuvon que se trata de "la estafa electoral más grande de la historia" y dejó un mensaje hacia aquellos que pusieron su voto en Milei.
"Hoy se encuentran con un gobierno lleno de representantes de lo más rancio del poder económico y del poder internacional. El que pensaba que con estas políticas le iba a ir mejor, hoy se encuentra con un desaste de tarifazos y endeudamiento", criticó.
"Vinimos a Jujuy a escuchar a su pueblo, y escuchamos que los productores de tabaco, caña y los comerciantes con Milei tienen la peste de pasarla cada vez peor sin perspectivas", sostuvo.
El mandatario bonaerense acelera el armado de su partido, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con agendas de encuentro y diálogo a nivel nacional. Este viernes se reunió con su par jujeño, con quien firmó distintos convenios de cooperación.
"En nuestro pueblo, en su corazón, está la base de la recuperación de nuestro país y de cada una de nuestras provincias. No podemos aceptar que se malvirtúe el federalismo", comentó en su acto en el Club Altos Hornos Zapla.
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