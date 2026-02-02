Axel Kicillof se diferencia de Nación y envía ayuda para combatir los incendios forestales en la Patagonia
Luego de que Javier Milei decretara la Emergencia Ígnea en la Patagonia pero sin disponer fondos adicionales, Axel Kicillof envió brigadistas y equipamiento para combatir el fuego.
El gobierno de Javier Milei decretó la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz pero sin disponer de fondos adicionales. Apenas de limitó a saldar una deuda que arrastraba del año pasado como toda "ayuda" para combatir el fuego que ya consumió más de 200 mil hectáreas de bosques nativos en la Patagonia. Frente a la patente inacción y completo desinterés de la Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof buscó diferenciarse y envió ayuda.
En ese sentido el mandatario bonaerense, a través del Ministerio de seguridad de la Provincia conducido por Javier Alonso, desplegó un amplio operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país.
Ante la situación crítica que atraviesa la Patagonia, pero principalmente la provincia de Chubut, el gobernador Kicillof dispuso el envío inmediato de recursos humanos y logísticos para asistir en la emergencia. La medida responde a una solicitud de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se enmarca en el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Así se resolvió movilizar un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales (brigadistas forestales, técnicos y plana mayor). Este equipo de élite está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso.
Asimismo Provincia envió una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia.
El parque automotor desplegado incluye:
- 14 camionetas (4x2 y 4x4) para transporte rápido y logística.
- 1 Camión Autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.
- 2 Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las "zonas rojas" donde los vehículos convencionales no pueden acceder.
- El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo.
Desde el gobierno bonaerense destacaron que "la misión, que comenzó su despliegue el 30 de enero pasado, refuerza la visión de un estado provincial presente y solidario con las jurisdicciones hermanas ante desastres ambientales".
"Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica", destaca el informe oficial de la operación, subrayando la capacidad operativa de las instituciones de emergencia bonaerenses para actuar más allá de sus fronteras.
