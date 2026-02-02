Axel Kicillof se diferencia de Nación y envía ayuda para combatir los incendios forestales en la Patagonia

El parque automotor desplegado incluye:

14 camionetas (4x2 y 4x4) para transporte rápido y logística.

1 Camión Autobomba 4x4 URO, una unidad de gran capacidad diseñada específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles.

2 Vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las "zonas rojas" donde los vehículos convencionales no pueden acceder.

El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo.

Incendios Chubut Ruta 40 - Epuyén y El Hoyo

Desde el gobierno bonaerense destacaron que "la misión, que comenzó su despliegue el 30 de enero pasado, refuerza la visión de un estado provincial presente y solidario con las jurisdicciones hermanas ante desastres ambientales".

"Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica", destaca el informe oficial de la operación, subrayando la capacidad operativa de las instituciones de emergencia bonaerenses para actuar más allá de sus fronteras.

incendio chubut Maxi Jonas