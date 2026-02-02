Embajador en Estados Unidos no pudo desmentir un pacto de Javier Milei y Donald Trump para recibir deportados

En ámbitos cercanos al oficialismo admiten que la falta de definiciones responde a la complejidad de la relación con la administración estadounidense y a la cautela en el manejo del vínculo bilateral, en un momento de alta sensibilidad política y económica.

Según The New York Times, Argentina negocia con Estados Unidos para recibir a sus deportados

En un giro drástico para la tradición migratoria argentina, trascendió este viernes que la Casa Rosada y la Casa Blanca ultiman los detalles de un polémico acuerdo que permitiría a Estados Unidos deportar a ciudadanos extranjeros hacia territorio argentino.

La investigación, publicada por The New York Times basándose en registros oficiales y fuentes bajo anonimato, señala que las negociaciones buscan facilitar la salida de migrantes de países con los que Washington no tiene lazos diplomáticos o acuerdos de repatriación directa.

El plan, propuesto formalmente a principios de este mes por el subsecretario de Política Exterior en funciones, Juan Navarro, contaría con el compromiso del canciller Pablo Quirno, siempre según el prestigioso medio estadounidense.

La mecánica sería la siguiente: personas detenidas ilegalmente en la frontera de EEUU serían trasladadas a Argentina —a miles de kilómetros de distancia— para que, desde allí, se coordinen los vuelos finales hacia sus naciones de origen.

Este tipo de tratados de "tercer país" es una herramienta clave en la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump. Al aceptar estos traslados, Argentina se sumaría a una lista de aliados regionales que incluyen a Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay y Ecuador, cuyos mandatarios también han estrechado vínculos políticos con el líder republicano.