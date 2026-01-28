Axel Kicillof denunció una "crisis del turismo" y culpó a Javier Milei: "No se vio ni en los 90"
El Gobernador bonaerense presentó los indicadores de enero, que muestran una caída del 3% en la llegada de visitantes y un desplome en el consumo.
En el marco de una nueva "Conferencia de Verano" realizada en la localidad bonaerense de San Pedro, el gobernador Axel Kicillof lanzó un duro diagnóstico sobre el estado de la temporada estival en la provincia de Buenos Aires, con duras críticas al Gobierno de Javier Milei.
Acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa, el mandatario provincial vinculó directamente la baja en los indicadores turísticos con el rumbo económico del Gobierno libertario, afirmando que el país atraviesa una crisis que golpea la médula del consumo popular.
Según el informe presentado por Costa, la Provincia recibió 5,2 millones de turistas durante el primer mes del año. Si bien la cifra parece alta, representa una caída del 3% interanual y un preocupante 9% de retroceso respecto a hace dos años.
Sin embargo, el dato que más alarma a la gestión bonaerense no es solo la cantidad de gente, sino el comportamiento del veraneante: estadías cortas, es decir que se redujo drásticamente el tiempo de permanencia en los destinos; y bajo consumo, ya que los sectores comerciales reportan una caída en las ventas que afecta desde la gastronomía hasta los emprendimientos artesanales.
Kicillof fue tajante al comparar la situación actual con otros procesos históricos. “Empresas con 30, 50 o hasta 80 años de trayectoria nos dicen que lo que está pasando hoy no se ha visto, ni en los años ’90 ni en otras crisis profundas que atravesó la Argentina”, lamentó.
El mandatario no dudó en señalar al responsable del escenario actual. “La caída de los veraneantes y del consumo tiene nombre y apellido: Javier Milei y su política económica”, sentenció.
Entre los factores determinantes, Kicillof enumeró la pérdida del salario real frente a la inflación, el tarifazo en los servicios y un esquema cambiario que, según su visión, incentiva los viajes al exterior en detrimento del turismo interno. “No es un problema de productividad ni de esfuerzo. Es una decisión política”, remarcó.
Pese al contexto adverso, el Gobernador ratificó el compromiso de su gestión para sostener la actividad mediante los beneficios de la Cuenta DNI y la inversión en infraestructura. "Vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener la mejor temporada posible, pero sin un cambio de rumbo nacional es imposible que la situación mejore", concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario