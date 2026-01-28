Axel Kicillof denunció una "crisis del turismo" y culpó a Javier Milei: "No se vio ni en los 90"

El mandatario no dudó en señalar al responsable del escenario actual. “La caída de los veraneantes y del consumo tiene nombre y apellido: Javier Milei y su política económica”, sentenció.

Entre los factores determinantes, Kicillof enumeró la pérdida del salario real frente a la inflación, el tarifazo en los servicios y un esquema cambiario que, según su visión, incentiva los viajes al exterior en detrimento del turismo interno. “No es un problema de productividad ni de esfuerzo. Es una decisión política”, remarcó.

Pese al contexto adverso, el Gobernador ratificó el compromiso de su gestión para sostener la actividad mediante los beneficios de la Cuenta DNI y la inversión en infraestructura. "Vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener la mejor temporada posible, pero sin un cambio de rumbo nacional es imposible que la situación mejore", concluyó.