Fuerte cruce entre la Provincia y el Gobierno por la baja de la edad de imputabilidad

Las declaraciones motivaron una dura respuesta de Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien lanzó fuertes cuestionamientos al gobernador: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importan ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes. ¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias? Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.