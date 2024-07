Axel Kicillof con C5N: "No me invitaron al Pacto de Mayo, pero así como está, igual no voy a ir"

Kicillof cuestionó que se llamo "pacto" a algo que "lo presentó el presidente unilateralmente", y sentenció: "Pacto no es, porque un pacto es un acuerdo entre partes. Es un contrato de adhesión al ideario de Milei".

En este marco, el mandatario bonaerense lamentó que "es un pacto que no habla de salud, no habla de educación, no habla de universidad, no habla de desarrollo, no habla de trabajo, no habla de soberanía, no habla de industria nacional", y sostuvo: "Es la plataforma de Milei edulcorada".

"Tiene como punto uno respetar el derecho a la propiedad, que es algo que ya está en la Constitución", recordó Kicillof a modo de chicana.

kicillof lautaro maislin

Críticas de Axel Kicillof a Javier Milei durante el acto por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón

Durante su discurso, criticó con dureza al presidente Javier Milei y sostuvo que “la respuesta al experimento anarcocapitalista liberal libertario se llama peronismo".

"Estamos acá para sostener que la alternativa se llama peronismo", remarcó Kicillof frente al líder del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, el gobernador riojano Ricardo Quintela y la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, además de intendentes, diputados y senadores nacionales y provinciales. "La vida no es un mercado y la Patria no se vende", subrayó en el acto que se llevó a cabo en la Quinta de San Vicente, donde vivieron Perón y Eva Duarte, y que ahora se llama Museo 17 de Octubre.