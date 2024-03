Con críticas hacia Javier Milei y promesas de más Estado, Axel Kicillof brindó un duro discurso en la Legislatura

Duro discurso de Axel Kicillof contra Javier Milei

“Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, aseguró.

Al inaugurar encabezar la Asamblea Legislativa bonaerense, Kicillof cuestionó que en la retórica y en la lectura del presidente, "los gobernadores sólo defienden las “cajas de la política”.

“Pero hay que poner las cosas en su lugar: no se trata del ajuste a las “cajas” sino cómo afecta esta política a la sociedad, a los sectores medios, a los trabajadores”, aclaró.

“En su lógica de recortes, desde que asumió Mieli redujo buena parte de los giros a las provincias por fuera de la coparticipación. Pero luego, cuando por su propia obstinación, incapacidad e impericia la llamada Ley Ómnibus fue rechazada -¡menos mal!-, Milei decidió públicamente vengarse”, planteó el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner.

“Sí, como lo escuchan, sostuvo que iba a fundir a las provincias y que las iba a dejar sin un peso. Empezó entonces con una andanada de agresiones hacia los gobernadores, diputados y senadores de todos los signos políticos”, recordó, mencionado la quita de fondos al transporte, a la educación y otros recursos que pertenecían a las provincias.

Según Kicillof, “lo triste del caso es que en lugar de castigar a los gobernadores, recortó recursos y fondos que van directo a los bolsillos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto”.

“Parece mentira que a esta altura de la historia Milei haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales”, resaltó.

En tanto, el gobernador advirtió que “el Gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando”, y reclamó al jefe de Estado que “respete la Constitución” sobre la que juró.

“El Gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas", expresó.

Y agregó que “hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el Gobierno nacional”.

"En caso contrario, como ocurre hoy, el Gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla”, señaló.

Al enumerar una serie de obras de su propia administración, recalcó que “todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado” sino “el Estado bonaerense, eso que el presidente llama organización criminal”.

“Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. Y por si fuera poco, festejar orgullosos el ajuste sabiendo el daño que produce”, protestó el gobernador.

Para Kicillof, “el pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”.

A su criterio, “el Presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”.

“En muy poco tiempo, en el vértigo de menos de tres meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía”, afirmó.

En su mirada, “nunca un ajuste es inevitable, jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es el remedio para nuestros problemas”.

“Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios”, enfatizó.

En este sentido, Kicillof acusó a Milei de haber apelado a “mentiras” durante la campaña, instalando la idea de que “ el ajuste esta vez no era para los trabajadores, la clase media o los más vulnerables”.

“La mentira está a la vista: las medidas que tomó desde el primer día de gobierno, las que contiene el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponía en la Ley Ómnibus dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores y los que menos tienen”, expresó.

Al respecto, dijo que “muchos de los votantes de Milei perciben que fueron traicionados: el ajuste es para ellos, es para todos y el gobierno está lleno de los mismos de siempre, los mismos que fundieron varias veces al país”.

“Devaluar y desregular los precios es lo que siempre hacen estos planes económicos. La novedad es que por primera vez se hizo con mayor profundidad y velocidad, pero sin ninguna medida de compensación, sin red, sin acompañamiento y sin piedad”, manifestó Kicillof.

“Al final, la famosa libertad era libertad de precios, libertad de abuso, libertad de ganancia desmedida para los sectores concentrados y del otro lado buscar la sumisión, la resignación y el abandono para los no pueden pagarlos”, concluyó.

Axel Kicillof prometió más Estado en la Provincia

En otro fragmento de su discurso, el gobernador bonaerense manifestó los incrementos salariales de quienes se desempeñan en el Estado: "Hicimos también inversiones educativas en edificios y materia, pero también alcanzamos el acuerdo con todos los trabajadores del Estado, con aumentos salariales en enero y febrero del 25% y 20% para hacer frente a la aceleración de la inflación que produjo la política de Milei".

Luego, se refirió a la iniciativa de la Cuenta DNI a través del Banco Provincia. "Para sostener el consumo ante el aumento en el costo de vida, y particularmente de los alimentos, en lo que va del año movilizamos consumos por $232.500 millones mediante los beneficios de Cuenta DNI, a través de 22,6 millones de transacciones que alcanzaron a 3,6 millones de bonaerenses", expresó.

"Profundizamos también la promoción de la producción y el consumo de alimentos bonaerenses mediante el programa Mercados Bonaerenses. Desde su lanzamiento, ya realizamos 19.800 ferias en 115 municipios de la provincia, eliminando intermediarios, mejorando los márgenes de los productores y reduciendo el precio que paga el consumidor", marcó.

"Además, avanzaremos en la finalización de las 13 escuelas técnicas, beneficiando a 10.400 estudiantes. Continuaremos sosteniendo con la construcción de 7.941 viviendas que tenemos en ejecución desde la Provincia para que más bonaerenses cumplan con el derecho de un hogar propio", agregó.

También, con respecto al aspecto educativo, adelantó: "Vamos a sostener el Boleto Estudiantil que, desde que asumimos, ya abarca a 24 universidades públicas del Gran Buenos Aires y del interior que, a partir de octubre de 2023, se extendió a estudiantes del Nivel Terciario alcanzando un total de 359 instituciones educativas. Seguiremos trabajando en el Boleto Estudiantil para los estudiantes y la extensión del Pase Libre Multimodal a más beneficiarios".

La respuesta de Axel Kicillof al Pacto del 25 de Mayo

El mandatario provincial calificó la invitación del libertario como una "amenaza o imposición" y exigió algunas cuestiones que, según sus palabras, todas las fuerzas políticas estarán de acuerdo.

En este marco, Kicillof recordó que "después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo", en relación a la convocatoria de un Pacto con los gobernadores, que incluye 10 puntos ya establecidos por Nación.

"Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir, pero si es para el marketing y la foto, arranquen nomás sin nosotros si no llegamos", anticipó el gobernador, y sentenció: "Que quede claro: estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios para seguir reclamando con firmeza algunos puntos concretos con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán".

Las exigencias de Axel Kicillof al Gobierno de Javier Milei

La inmediata reactivación de las obras públicas frenadas caprichosamente que afectan la vida de los 135 municipios.

El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente birlados a las provincias.

La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes y los fondos para las universidades y el transporte.

La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores y los medicamentos que se interrumpieron de manera tan insensible como incomprensible.

La derogación del DNU ilegal, anticonstitucional según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando.

El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y que favorece únicamente al narcotráfico.

El dragado del Canal Magdalena y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en Malvinas.

El discurso completo de Axel Kicillof en la Legislatura

Embed - VIVO | Apertura de sesiones 152° Asamblea Legislativa