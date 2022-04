Axel Kicillof desmintió una maliciosa fake news de las trolls Sandra Pitta y Diana Mondino

https://twitter.com/Kicillofok/status/1519652286976303104 Desde hace varios días muchísimas cuentas macristas, entre ellas la de @spitta1969 y @DianaMondino, difundieron una NOTICIA FALSA, a partir de una imagen en la que se adulteraba, de manera burda, mis dichos. pic.twitter.com/BWRhWemY8u — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2022

Allí, posteó una captura de pantalla en la que se lo ve en un programa de televisión del canal Crónica, junto al periodista Samuel "Chiche" Gelblung, con un videograph que le atribuye los dichos: "No necesitamos del campo, nosotros tenemos supermercados".

El mandatario aclaró que se trata de "una foto retocada que era claramente falsa" pero que fue replicada en redes "para generar indignación y odio".

"Lo de siempre: nosotros trabajando y ellos mintiendo", remarcó Kicillof.

Sandra Pitta no se quedó atrás y le contestó también a través de las redes: "Lo mío fue pregunta, Axel, y me respondieron que era fake. ¿Ves cómo se siente cuando te culpan de ser antivacunas, por ejemplo, inventando cosas que no dijiste, como me ocurrió a mí? Hasta vos lo insinuaste en uno de tus discursos eternos”.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1519652289459326976 La foto retocada era claramente falsa, sin embargo la replicaron para generar indignación y odio. Lo de siempre: nosotros trabajando y ellos mintiendo. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2022

Pero la indignación de la farmacéutica y ex candidata a diputada no quedó ahí y sumó: “Y no soy macrista. No creo ni en ídolos ni salvadores de la patria. Cuidate vos con tu lenguaje, chiquito”.

“A Kiciloff le debería preocupar que personas lógicas como Diana Mondino y yo hayamos creído posible que hubiese dicho semejante animalada”, siguió Pitta y agregó: “Porque si ese graph hubiera acompañado la foto de otra persona, nos hubiéramos dado cuenta en seguida que era un fake irónico”.

https://twitter.com/spitta1969/status/1519664495253196805 A Kiciloff le debería preocupar que personas lógicas como @DianaMondino y yo hayamos creído posible que hubiese dicho semejante animalada. — Sandra Pitta (@spitta1969) April 28, 2022

“Ahora espero que se disculpe por tratarme de científica poco rigurosa cuando detallé los problemas con la Sputnik. Sé que no va a ocurrir, pero lo dejo planteado”, insistió Pitta

https://twitter.com/spitta1969/status/1519664778612027393 Porque si ese graph hubiera acompañado la foto de otra persona, nos hubiéramos dado cuenta en seguida que era un fake irónico. — Sandra Pitta (@spitta1969) April 28, 2022

https://twitter.com/spitta1969/status/1519654438658613250 Lo mío fue pregunta, Axel, y me respondieron que era fake. Ves cómo se siente cuando te culpan de ser antivacunas, por ejemplo, inventando cosas que no dijiste, como me ocurrió a mi? Hasta vos lo insinuaste en uno de tus discursos eternos. https://t.co/uWRyEF6crz — Sandra Pitta (@spitta1969) April 28, 2022