"¡Ay Milei!": el nuevo posteo de Cristina Kirchner contra el Presidente por el acuerdo con el FMI

Por la mañana, antes que abran los mercados, el TOTO CAPUTO ANUNCIÓ UN NUEVO PRÉSTAMO DEL FONDO MONETARIO POR 20 MIL MILLONES DE DÓLARES. Unas horas después, en vivo y en directo, LA VOCERA…

"Y vos que sos el Presidente después de mi posteo sobre el anuncio de Caputo, saliste por radio muy pero muy sacado anunciando que 'voy a ir presa' y que 'acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares” (...) Milei el problema no soy yo. Es de fondo y con el Fondo ¿Y cómo que lo que faltan son pesos? ¿Qué le estás pidiendo al Fondo? ¿Pesos o dólares? Dale hermano, deja de decir estupideces", continúo la ex mandataria.

Y agregó. "Este acuerdo no va a funcionar ¡Como no funcionó ninguno! Con el Fondo no hay plan de desarrollo ni dólares que te alcancen…. solo ajuste, endeudamiento y negocios para unos pocos. Y vos lo sabés muy bien… Con el Fondo no hay horizonte de nada".

También tildó a la gestión libertaria de no poder "defender" el acuerdo y que "lo único que saben hacer" es " gritar 'presa, presa, presa": "La bala no les salió y por eso insisten con el grito, con el que quiere tapar el saqueo a la Nación y la miseria para el pueblo argentino".

"Esta es la 'república' en minúsculas que defendés: con jueces a dedo, causas armadas y sentencias escritas antes de empezar el juicio. ¡Se nota mucho Milei!", finalizó Cristina. En una Posdata, agregó: "Los dólares del Fondo te van a servir sólo por un rato. Pedirle ayuda a tus amigos del norte compra tiempo pero muy poco".

En el mismo texto, la exmandataria Cristina Kirchner se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le envió un mensaje al presidente Javier Milei y al ministro de Economía Luis "Todo" Caputo. "Después de la criptoestafa me di cuenta de que sos muy mentiroso", le dedicó al mandatario mientras se refirió a Caputo como un "patinador serial de dólares".

Cristina empezó preguntándole a Milei: "¿Me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio u$s45 mil millones a Macri en el 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos u$s20 mil millones más...?".

Y continuó: "O sea… ustedes recibieron u$s65 mil millones, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas fumar de acá a las elecciones de este año …¿y los chorros somos nosotros? Que en lugar de pedirle dólares al Fondo, le pagamos toda la deuda!!!".

"Te lo dije de entrada en febrero de 2024 (recién empezabas la gestión)… Que el problema central de la Argentina era su economía bi-monetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento! (...) Después de la criptoestafa me di cuenta de que sos muy mentiroso pasás de querer cerrar el banco central a fortalecer su balance pidiéndole dólares al Fondo", sumó.