Bloomberg, uno de los portales económicos más importantes del mundo, se hace eco de la censura previa del Gobierno
El informe se centra en la orden del juez que impide a los periodistas publicar grabaciones de audio Karina Milei.
El escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue trascendiendo las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo. La prensa internacional refleja con atención la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei.
Ahora, Bloomberg, uno de los portales económicos más importantes del mundo, se refirió a la orden del juez que impide a los periodistas publicar grabaciones de audio Karin Milei.
El gobierno de Javier Milei consiguió un fallo exprés de la justicia que prohíbe a los medios de comunicación la difusión de los audios de Karina Milei, supuestamente grabados de manera ilegal en la Casa Rosada.
La decisión la tomó el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, según adelantó Manuel Adorni. "La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión", afirmó el vocero.
El fallo de Maraniello prohíbe la difusión de los audios "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web". Aclara que se refiere únicamente a audios grabados en la Casa Rosada.
Con un muy polémico argumento el juez sostiene "que el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión" de los audios de Karina. "Tal situación configura un daño de difícil o imposible reparación ulterior, lo que da lugar al concepto de peligro en la demora", agrega. Lo llamativo es que el juez no tiene conocimiento sobre el contenido de los supuestos audios, con lo que no podría saber sobre el daño que generaría su difusión.
