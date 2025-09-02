Bloomberg, uno de los portales económicos más importantes del mundo, se hace eco de la censura previa del Gobierno

Con un muy polémico argumento el juez sostiene "que el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar la difusión" de los audios de Karina. "Tal situación configura un daño de difícil o imposible reparación ulterior, lo que da lugar al concepto de peligro en la demora", agrega. Lo llamativo es que el juez no tiene conocimiento sobre el contenido de los supuestos audios, con lo que no podría saber sobre el daño que generaría su difusión.