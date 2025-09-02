Mala noticia para el Gobierno: se podrá usar la fuerza pública para citar a funcionarios en el caso $LIBRA

javier milei y karina Javier Milei junto a su hermana Karina.

"Están intentando ensuciar al gobierno con una Comisión que no tiene razón de ser, han ido por un paso más y lo primero que hacen es violar la división de poderes", sentenció Martínez sobre la mesa que preside el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

La diputada Silvana Giudici (PRO) enunció que "este Reglamento excede las atribuciones de la propia Resolución que crea la Comisión", y aseguró que "no hay ninguna facultad para que el Congreso pueda ejercer facultades por encima de la garantía del juez".

Sin embargo, el reglamento aprobado este martes contempla que los diputados puedan ordenar allanamientos y pedir el secuestro de documentación pertinente a la causa por la mega estafa con criptomonedas que fogoneó el presidente Javier Milei a través de su perfil de X en febrero de este año.

Para lograr esas instancias, así como también la del uso de la fuerza pública para lograr que los funcionarios de primera línea de Gobierno se presenten a dar testimonio en la Comisión, los diputados deberán presentar elementos que justifiquen esas medidas y tener el aval de la Justicia.

En el caso del presidente Javier Milei la Comisión podría enviarle un cuestionario que el mandatario tendría que contestar dentro de los cinco días hábiles de recibido.

La Comisión también podría pedirle a la Justicia que le prohíba salir del país a los investigados si hay pruebas que sustenten este reclamo, y podrá solicitar informes, tomar testimonios, recibir denuncias, acceder a causas judiciales —incluso bajo secreto de sumario— y requerir peritajes a instituciones especializadas.

A modo de respuesta a los planteos del oficialismo y sus aliados la diputada Mónica Frade (CC) señaló que "el Reglamento está dentro de los cánones que se vienen utilizando en todas las Comisiones investigadoras que hubo".